Ministrul Bogdan Ivan a declarat că hidrocentralele începute acum trei decenii au fost ulterior blocate pe motiv că ar fi intrat în arii protejate, deși la momentul inițial nu exista o astfel de clasificare.

Bogdan Ivan a declarat că, într-un interval de șase până la nouă luni, ar trebui să fie vizibile primele efecte ale planurilor sale prin stabilizarea și reducerea prețurilor la electricitate. El a explicat că lucrează cu specialiști din țară și din străinătate, atât din mediul privat, cât și din universități, pentru a găsi soluții rapide și eficiente.

Documentele pregătite de minister vor fi discutate într-un grup interministerial și apoi în CSAT, urmând să devină parte a strategiei naționale de energie.

„Din punctul meu de vedere, în aproximativ jumătate de an, nouă luni ar trebui să stabilizăm, să mai scădem preţul la consumatorul final. Nu vă spun că acum lucrez cu cei mai buni oameni pe care i-am găsit şi în România, şi în afara ţării, şi în domeniul privat, şi în universităţi, pentru a găsi mecanisme prin care să grăbim şi procesul de producţie, am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial cu premierul României şi îl pregătim să introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introduce noi capacităţi de producţie şi să scoatem afară toate aberaţiile, care unele sunt de mediu, unele sunt de tehnică, în care nişte funcţionari trimit clarificări cu numele unui peşte, care ar trebui să fie scris într-un fel sau nu, în alt fel, tocmai pentru a scurta cu cel puţin jumătate timpii în care începem proiecte strategice de energie”, a afirmat ministrul Energiei.

El a spus că „niște oameni foarte inspirați” din Ministerul Mediului ar fi introdus zone protejate după ce ar fi descoperit specii de moluște. Potrivit ministrului, această situație blochează o capacitate instalată suplimentară de 370 de megawați, în timp ce populația plătește facturi mari la energie.

„Pentru hidrocentralele începute acum 30 de ani s-au desenat zonele de arii protejate. Când au început, nu erau în arii protejate. Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze. Şi oamenii care se uită acum la noi, oamenii care poate au 1.500-2.000 de lei pensie sau venituri foarte mici se gândesc, pe bună dreptate, cum Dumnezeu plătesc o energie atât de scumpă, în condiţiile în care România poate să facă pe hidro încă 370 de megawaţi capacitate instalată şi sunt blocaţi de moluşte”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a anunțat că va elabora un cadru legal prin care centralele hidro, nucleare și pe gaz să fie declarate obiective de siguranță națională. Această măsură ar scurta procedurile de autorizare și ar elimina blocajele de mediu și birocrația care au împiedicat finalizarea unor investiții strategice.

Ivan a precizat că nu dorește confruntări cu ONG-urile de mediu, dar consideră esențial ca aceste proiecte să fie implementate pentru a garanta securitatea energetică a țării.

„Nu o să stau să accept explicaţii de doi lei. Eu nu mă duc la războaie cu ONG-uri, să intru în bălăcăreala respectivă, nu. Eu fac cadrul legal prin care toate proiectele astea, de la centralele pe gaz, la centralele nucleare, la centralele hidro să fie incluse în obiective de siguranţă naţională”, a transmis ministrul Energiei.

Ministrul a arătat că, la scurt timp după preluarea mandatului, a observat diferențe mari între prețurile Hidroelectrica și cele ale altor furnizori, care ofereau tarife aproape identice, de 1,50–1,55 lei.

În urma sesizării către ANRE și Consiliul Concurenței, patru furnizori au scăzut prețurile, ajungând să ofere tarife mai apropiate de un leu, în funcție de zona geografică. Ivan a subliniat că astfel de verificări sunt esențiale pentru a corecta abuzurile și pentru a preveni situațiile de cartel.

„Ca orice român care s-a uitat la ofertele din piață, eu, la o săptămână după ce am intrat în mandatul de ministru al energiei, m-am uitat și am văzut Hidroelectrica la un leu, toți ceilalți operatori din piață la 1,50-1,55 lei. Am pus o întrebare legitimă, am făcut și o sesizare oficială către ANRE și către Consiliul Concurenței, cu care am discutat foarte deschis și am început să fac o analiză asupra modului de formare a prețului și a modului în care toți s-au dus la același preț. Între timp, după acele analize care au luat la puricat fiecare dintre aceste propuneri, avem patru furnizori din România care, în funcție de zona geografică pe care o operează, au ajuns să dea oferte la un leu, un leu și 10 bani, un leu 20 și un leu 25”, a declarat Ivan, la Digi24.

Bogdan Ivan a avertizat că traderii de energie din România înregistrează profituri triple față de media companiilor similare din Uniunea Europeană. În opinia sa, acest lucru dovedește o distorsiune gravă a pieței și justifică intervenția autorităților de reglementare.

„Să ne asigurăm că nu mai avem profituri triple la traderii din România, comparativ cu media profiturilor traderilor din toată Uniunea Europeană, că nu mai avem situații de distorsiune a pieței”, a avertizat ministrul.

Pentru a alinia România la standardele europene, Ivan a propus ca ANRE să fie mandatat de CSAT pentru a aplica modele de bună practică din Vestul Europei, unde prețurile sunt mai mici, în jur de 40–45 de euro pe megawatt-oră. El a arătat că numai printr-o astfel de reformă piața locală va putea deveni echilibrată și competitivă.