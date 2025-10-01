Într-o intervenție la Antena 3, ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat că, în ședința de Guvern de joi, vor fi aprobate Legea apărării naționale și legea privind pregătirea populației pentru apărare. Ultima introduce posibilitatea efectuării serviciului militar voluntar pe o perioadă de patru luni, destinat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani.

„Rezerva este destul de îmbătrânită. E nevoie să o întinerim. Cei mai buni dintre ei mi-aș dori să rămână și să devină militari profesioniști”, a declarat Moșteanu.

Cele două proiecte vor fi transmise Parlamentului, unde vor parcurge etapele de dezbatere și avizare. Ministrul a precizat că procesul legislativ a fost pregătit pe parcursul verii, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării a emis avizul necesar săptămâna trecută.

„Ele merg către Parlament și acolo Parlamentul le va dezbate în comisiile de raport și în cele două Camere și, în final, vor fi aprobate de Parlament. Sunt două legi importante și noi am parcurs vara asta toți pașii de avizare interinstituțională. Am luat avizul din CSAT săptămâna trecută. Mâine (joi, 2 octombrie – n.red.) aprobăm în Guvern și trimitem către Parlament, unde vom veni din partea ministerului la toate dezbaterile care vor avea loc în Parlament, pentru a veni cu argumente și împreună cu colegii parlamentari, în final, să avem aceste două legi în Monitorul Oficial, două legi importante: Legea apărării naționale, care nu s-a mai schimbat din 94 de când s-au întâmplat multe lucruri, am intrat în NATO, am intrat în UE și cealaltă lege, cea pentru pregătirea populației pentru apărare, legat de pregătirea populației pentru apărare, introduce acel concept de militar voluntar în termen”, a spus ministrul.

Noua lege privind pregătirea populației pentru apărare prevede că tinerii vor putea opta pentru un stagiu militar voluntar de patru luni. Pe durata acestuia, participanții vor primi o indemnizație. Măsura este gândită pentru a asigura o rezervă operațională mai tânără și mai bine pregătită.

„Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea veni să facă armata voluntar patru luni de zile, vor primi și o remunerare pentru asta și, astfel, ne asigurăm că întinerim rezerva operațională a Armatei Române, pentru că armata obligatorie s-a suspendat la începutul lui 2007. Rezerva este destul de îmbătrânită. E nevoie să întinerim această rezervă. Cei mai buni dintre ei mi-aș dori să rămână după ce văd despre ce este vorba, să rămână, să devină militari profesioniști în cadrul armatei”, a explicat ministrul.

Moșteanu a subliniat că această soluție nu presupune revenirea la serviciul militar obligatoriu, ci oferă șansa celor interesați să se pregătească în domeniul apărării. Obiectivul este ca o parte dintre participanți să rămână ulterior în structurile armatei ca militari profesioniști.

Pe lângă introducerea serviciului militar voluntar, legile includ și măsuri care vizează simplificarea lanțului decizional în operațiuni militare. Ministrul a precizat că, în anumite situații, comandantul din teren va putea lua decizii rapide, fără a aștepta aprobări suplimentare.

Această schimbare urmărește reducerea timpului de reacție în scenarii critice, cum ar fi interceptarea dronelor. Moșteanu a arătat că România, alături de Polonia, are una dintre cele mai avansate legislații în domeniul securității din Europa Centrală și de Est.

„Am fost la Forumul de Securitate de la Varșovia. Am discutat cu multă lume 2 zile. Cred că avem probabil cea mai avansată legislație din punctul ăsta de vedere, dintre țările europene, noi și polonezii, dar avem anumite lucruri cred că mai bine detaliate față de ceilalți și, din punct de vedere legal, cum spuneam, suntem acoperiți. Rămân celelalte două componente. Prima este să le observăm din timp, să le vedem venind și aici lucrăm mult cu aliații și vom primi echipamente suplimentare din această operațiune anunțată de NATO acum două săptămâni. Discuțiile operaționale sunt în curs, multe detalii ce vor fi clarificate în perioada care urmează și ne vor ajuta să le vedem mai bine, mai din timp și, pe de altă parte, rămâne partea de doborâre a dronelor, unde avem nevoie de mai multe capabilități de air defence și de apărare antiaeriană la sol”, a explicat oficialul.

Ministrul a subliniat că România va beneficia de sprijin suplimentar din partea NATO, inclusiv prin echipamente moderne. Discuțiile tehnice sunt în desfășurare, iar detaliile vor fi clarificate în perioada următoare.

El a atras atenția că țara are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană și de capabilități de apărare la sol pentru a răspunde noilor provocări de securitate.

„Și aici a fost unul din mesajele transmise și săptămâna trecută, când am avut discuția vineri, pe video call cu miniștrii statelor de pe est și de pe flancul estic și la fel și la Varșovia am transmis același mesaj. E nevoie de mai multe capabilități de apărare antiaeriană de la sol. Astea sunt lucruri care se vor completa, se vor rezolva în timp, alături de aliați. Ați văzut că în toate aceste incursiuni și provocări ale rușilor, s-a dovedit de fiecare dată că colaborarea aliată a fost cheia și este foarte importantă pentru viitor”, a precizat Moșteanu.

Acesta a subliniat că parteneriatele internaționale și colaborarea în cadrul NATO rămân elemente esențiale pentru protejarea flancului estic al Alianței.

Ionuț Moșteanu a afirmat că procesul legislativ din Parlament va fi o etapă importantă pentru prezentarea detaliilor și pentru combaterea dezinformării.

„Sunt niște lucruri foarte importante și chiar e important să fie dezbătute în Parlament. Sunt multe dezbateri în societate și multă dezinformare. De aceea e nevoie să folosim perioada următoare pentru a clarifica toate detaliile”, a precizat ministrul Apărării.

El a adăugat că își dorește ca proiectele de lege să fie adoptate într-o formă cât mai apropiată de cea transmisă Parlamentului, dar este deschis la eventuale amendamente și propuneri.