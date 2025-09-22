Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că inițiativa privind serviciul militar voluntar urmărește „avem o rezervă a armatei mai mari, mai pregătită și mai tânără”. Oficialul a subliniat că, după eliminarea serviciului militar obligatoriu în 2007, rezervele Armatei Române s-au „îmbătrânit”.

Ministrul Apărării a explicat că proiectul presupune modificarea legii privind pregătirea populației pentru apărare, inițiativă care fusese discutată și în trecut, dar amânată din cauza reticenței politicienilor de a aborda teme sensibile precum războiul, Ucraina sau armata, mai ales în anii electorali. În opinia sa, contextul actual obligă România să își consolideze cadrul legislativ și militar, astfel încât armata să dispună de o rezervă mai numeroasă, mai bine pregătită și mai tânără.

Moșteanu a subliniat că, odată cu eliminarea serviciului militar obligatoriu în 2007, rezervele au început să îmbătrânească, iar acest deficit este accentuat de faptul că și foștii militari profesioniști ajunși în rezervă se adaugă aceleiași categorii.

Pentru a acoperi această lipsă, proiectul introduce conceptul de militar voluntar, prin care tinerii – atât fete, cât și băieți – vor putea urma un stagiu militar de patru luni. La finalul perioadei, aceștia vor fi remunerați și vor rămâne în rezerva Armatei Române. Din rândul lor, o parte ar putea fi selectați sau se vor putea decide singuri să continue ca militari profesioniști.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute. Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită.

Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi.”

Referindu-se la situația tinerilor deja angajați, ministrul a precizat că se caută soluții legislative care să le permită participarea fără a-și pierde locul de muncă:

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar.”

Ministrul Apărării a precizat că, deși reintroducerea stagiului militar obligatoriu ar fi posibilă în cazul unei voințe politice, el nu consideră că România se află într-o astfel de situație. Moșteanu a arătat că armatele NATO sunt alcătuite în principal din militari profesioniști, iar țara noastră trebuie să urmeze același model, cu efective care vor crește treptat și vor fi completate prin noul sistem al voluntarilor.

El a subliniat diferența dintre ceea ce este posibil și ceea ce este probabil, afirmând că riscul ca Rusia să atace un stat membru NATO este foarte scăzut, potrivit tuturor informațiilor disponibile.

Ministrul a mai transmis că înțelege îngrijorările cetățenilor, având în vedere numărul mare de știri despre război și proximitatea evenimentelor din Ucraina, cum ar fi dronele căzute în apropiere de Tulcea. Totuși, a dat asigurări că România rămâne o țară sigură, în care oamenii nu au motive de panică, chiar dacă vor continua să existe provocări.