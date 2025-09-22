LEKTRI.CO, unul dintre actorii importanți din sectorul mobilității electrice din România, a făcut publice cele mai noi statistici privind piața auto electrică. Datele pentru august 2025 arată o creștere de 89% a înmatriculărilor comparativ cu aceeași lună din 2024, confirmând că stabilitatea și prețurile corecte influențează decisiv opțiunile șoferilor, chiar și fără sprijin guvernamental.

Conform informațiilor centralizate de LEKTRI.CO, în august s-au înmatriculat 1.335 de automobile electrice noi (inclusiv 57 vehicule comerciale ușoare), ceea ce reprezintă 6,11% din totalul înmatriculărilor lunare.

„Observăm o continuă consolidare a pieței auto electrice din România. Chiar și fără programul Rabla, care anul acesta a fost amânat față de calendarul obișnuit, cifrele din august confirmă că există o cerere solidă. Estimăm că anul 2025 va încheia cu un nivel similar sau chiar peste cel din 2024, ceea ce confirmă maturizarea pieței locale de e-mobilitate”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

În ceea ce privește clasamentul modelelor, Hyundai Kona s-a plasat pe primul loc în august (298 unități), urmată de Tesla Model 3 (176 unități) și Hyundai Inster (110 unități). Top 5 a fost completat de modelele Ford Puma și Explorer, în timp ce Dacia Spring a înregistrat o scădere semnificativă, coborând pe locul 28, cu doar 8 unități vândute.

Pe parcursul primelor opt luni din 2025, flota națională de vehicule electrice s-a extins cu 7.005 unități: 7.929 au fost înmatriculate, iar 924 radiate. Pentru a egala rezultatele din 2024, mai sunt necesare 4.748 unități în ultimele patru luni ale anului. Performanța excelentă din august a propulsat Hyundai Kona pe locul 3 în topul anual, iar Inster pe poziția a 7-a. Dacia Spring rămâne liderul pieței, dar trendul descendent îi poate periclita supremația.

La nivel general, Dacia Spring continuă să domine parcul auto electric din România, cu 19.146 de unități (32,9% din total), urmată de Tesla Model 3 (5.528 unități) și Tesla Model Y (3.623 unități). Datorită rezultatelor recente, Hyundai Kona a urcat pe locul 4, depășind Renault Zoe. În total, la sfârșitul lunii august 2025, parcul auto electric din România însuma 58.235 de vehicule, incluzând și cele 50 radiate în cursul lunii.

În paralel cu creșterea numărului de mașini electrice, și rețeaua de încărcare se dezvoltă constant. Operatorii importanți – Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint, EvGoSmartCharge, OMV-Petrom și alții – instalează în mod regulat noi puncte de încărcare, contribuind la un ritm susținut de expansiune a infrastructurii.

Despre LEKTRI.CO

Fondată în 2018 la Timișoara, compania are în prezent o echipă de 20 de specialiști. LEKTRI.CO face parte din grupul SafeFleet, activ în domeniul mobilității, și furnizează soluții de încărcare pentru mașini electrice destinate utilizatorilor individuali, companiilor care doresc stații pentru angajați, precum și sectorului HoReCa și retailului. Stațiile de încărcare marca LEKTRI.CO sunt utilizate în mai multe țări europene, printre care România, Serbia, Polonia, Germania, Franța și Italia.