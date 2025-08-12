Bruxelles accelerează forțat tranziția spre mașinile electrice. Dacă în 2035 urmează să intre în vigoare interdicția vânzării de autoturisme noi cu motoare cu combustie internă, Comisia Europeană vrea să facă un pas suplimentar: din 2030, toate mașinile de serviciu și vehiculele de închiriat noi din Uniunea Europeană ar urma să fie exclusiv electrice. Măsura ar putea fi prezentată oficial la finalul verii, urmând să fie supusă aprobării Consiliului și Parlamentului European, scrie focus.de.

Potrivit Bild am Sonntag, noua regulă ar afecta aproximativ 60% din vânzările de mașini noi din UE. Producători cu o pondere ridicată a flotelor de serviciu — precum BMW, Audi sau Mercedes, unde aceste vânzări ajung la 80% pentru anumite modele — ar fi nevoiți să își reorienteze rapid producția către vehicule electrice.

Pentru Sebastian Viehmann, redactor auto la FOCUS online, și Benjamin David, dealer de automobile sport de lux din Hamburg, măsura demonstrează o „ruptură totală de realitate” la nivelul Bruxellesului. Ei avertizează că, în lipsa unei cereri reale din partea consumatorilor și a unei infrastructuri de încărcare suficient de dezvoltate, piața riscă să fie distorsionată, iar costurile să fie transferate către contribuabili.

Criticii planului atrag atenția că marile companii de închirieri auto au început recent să reducă ponderea vehiculelor electrice din flotele lor. De pildă, Sixt a renunțat la mii de unități Tesla, invocând cererea redusă din partea clienților și valorile reziduale imprevizibile.

„Turiștii nu vor mai folosi aproape deloc mașini de închiriat, iar consumatorii nu vor mai putea practic să închirieze vehicule”, avertizează Nico Gabriel, membru în board-ul companiei.

Documentele obținute de Table.Media arată că organizația „Transport & Environment” (T&E) a primit în 2023 o finanțare de 700.000 € de la Comisia Europeană. În schimb, ONG-ul a promovat activ agenda „Zero Emission and Circular Cars”, ce urmărește ca până în 2030 toate flotele auto de serviciu din principalele piețe UE să fie 100% electrice.

Criticii consideră că această strategie ar putea avantaja indirect producătorii chinezi de automobile electrice, care se confruntă cu o piață internă saturată și caută să își exporte surplusul. Potrivit think tank-ului american State Armor, unele organizații internaționale ce promovează mobilitatea electrică au primit finanțări de la entități apropiate guvernului de la Beijing.

Trecerea obligatorie la mașini electrice pentru flotele de serviciu va fi stimulată prin subvenții, facilități fiscale și scheme de amortizare accelerate — ceea ce, în practică, înseamnă pierderi de miliarde de euro la bugetele publice. În același timp, infrastructura rutieră se confruntă cu subfinanțare cronică, iar experții avertizează că sumele pierdute prin aceste politici vor reduce și mai mult capacitatea de investiții în întreținerea drumurilor.