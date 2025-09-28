Constructorii auto chinezi au depășit Audi și Renault în ceea ce privește exporturile de vehicule hibride plug-in și hibride electrice către Europa. Aceștia își propun să producă mai multe modele direct pe piața europeană, reducând astfel efectele tarifelor vamale aplicate de Uniunea Europeană pentru mașinile electrice fabricate în China.

Analizând cifrele, se observă că producătorii auto chinezi au depășit Renault și Audi în Europa. În august, aceștia au înregistrat o cotă de piață combinată de 5,5%, cu peste 43.500 de vehicule vândute, marcând o creștere de 121% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Reuters.

În comparație, Audi a înregistrat vânzări de 41.300 de unități, iar Renault a comercializat 37.800 de mașini.

Datele recente arată o creștere semnificativă a vânzărilor de modele plug-in hibride (PHEV) în 28 de țări europene: în august, acestea au urcat cu 59%, atingând aproape 84.000 de unități, iar modelele PHEV chinezești au înregistrat o creștere de 14 ori, ajungând la 11.000 de vehicule.

Pe piața românească, producătorii chinezi își extind prezența prin lansarea unor noi modele. De exemplu, Chery a introdus Tiggo4, BYD s-a lansat în acest an, iar vehiculele MG sunt disponibile încă din 2023. Modelele BYD Seal U, Jaecoo J7 de la Chery și MG HS de la SAIC s-au numărat printre cele mai bine vândute 10 hibride plug-in din Europa.

În plus, vânzările de mașini electrice (BEV) în Europa au crescut cu 27%, depășind creșterea generală a pieței de 5%, conform sursei citate. Analistul Felipe Munoz de la JATO Dynamics a precizat că, deși cererea pentru BEV-uri a fost puternică în august, creșterea de 27% este mai puțin impresionantă având în vedere eforturile de promovare intensă.

La începutul lunii septembrie, BYD a anunțat că până în 2028 va produce local toate vehiculele electrice destinate pieței europene.

Conform celei mai recente ediții a raportului EY Mobility Lens Forecaster, China conduce tranziția globală către vehicule electrice, în timp ce Europa își ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole semnificative.

Modelul, bazat pe inteligență artificială, estimează evoluția vânzărilor de vehicule ușoare în China, Europa și SUA până în 2050 și relevă că vânzările de vehicule electrice pe baterii (BEV) pe aceste piețe vor depăși 50% până în 2034.

În paralel, vehiculele hibride și hibride plug-in (PHEV) vor menține o cotă de peste 30% până în 2036, evidențiind rolul lor esențial ca punte către electrificarea completă, arată analiza EY.

Constantin M. Gall, lider EY Global Aerospace, Defense & Mobility, a explicat că tranziția către vehiculele electrice avansează neuniform. În SUA, creșterea este afectată de incertitudini legislative, costuri ridicate și lipsa infrastructurii. Europa se află pe o traiectorie de redresare constantă, sub presiunea obiectivelor stricte privind emisiile, în timp ce China beneficiază de politici stabile și de un ecosistem solid pentru vehicule electrice.

