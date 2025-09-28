Port St. Lucie, al șaselea oraș ca mărime din stat, a devenit o destinație populară pentru pensionari într-un stat în care mii de seniori se mută în fiecare an pentru a duce viața la care au visat, conform moneydigest.

Port St. Lucie găzduiește străzi mărginite de palmieri, clădiri pline de culoare, cu o arhitectură pitorească. Există mai multe motive pentru ca pensionarii să se îndrăgostească de acest loc. Datorită locației sale pe coasta Atlanticului, orașul se mândrește cu răsărituri superbe și cu plaje cu nisip fin, ideale pentru înot, scufundare, plimbare și pescuit.

De asemenea, pensionarii se bucură de evenimente culturale frecvente, festivaluri, trasee în natură și o gastronomie înfloritoare.

Doar în 2021, peste 78.000 de pensionari s-au mutat în Florida din alte părți ale țării, potrivit unui studiu realizat anul trecut de SmartAsset. Adică de peste trei ori numărul de pensionari care s-au mutat în Arizona, statul care s-a clasat pe locul al doilea pe listă.

Deși vremea caldă și soarele care strălucește pe tot parcursul anului în Port St. Lucie sunt factori esențiali pentru mulți bătrâni care aleg să trăiască aici când se pensionează, există și stimulente fiscale incredibile.

Florida are un impozit moderat pe vânzări de 6%, dar îl compensează fără impozite pe succesiune sau pe moștenire și fără impozit pe venit. Asta înseamnă că pensionarii pot beneficia de pensii, plăți de asigurări sociale și distribuții 401(k) fără a fi impozitați și pot continua să lucreze după pensionare fără a fi nevoiți să plătească impozite pe venitul respectiv.

Deși statul percepe taxe pe proprietate, Florida oferă multe scutiri de impozite pe proprietate de care pot beneficia persoanele în vârstă, cum ar fi scutirile pentru văduvi.

Port St. Lucie are o climă moderată și, cel mai important, o rată scăzută a criminalității, care este de 3,5 ori mai mică decât media națională.

Cumpărarea unei case este unul dintre primele lucruri pe care mulți pensionari le fac atunci când se mută într-un nou stat, iar piața imobiliară din Port St. Lucie este un alt factor care face orașul atrăgător pentru numeroșii pensionari rezidenți. Valoarea medie a unei locuințe este de 394.504 USD, aproximativ o treime din valoarea medie a unei case de 583.030 USD din Miami, unul dintre orașele costisitoare ale Floridei pentru achiziționarea unei locuințe.

Port St. Lucie are și avantaje suplimentare. Deşi litoralul cu plaje frumoase, sporturi nautice și pescuit nu oferă suficient divertisment, orașul este situat la jumătatea distanței dintre Miami și Orlando, fiind un punct de plecare excelent pentru copiii și nepoții care vor să viziteze Disney World.