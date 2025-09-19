Începând cu 1 septembrie 2024, documentul nu mai este solicitat o singură dată pe an, ci de două ori, cu termene limită la 30 martie și 30 septembrie. Nedepunerea acestor certificate duce la suspendarea plății pensiilor.

În județul Mureș, aproximativ 12.500 de pensionari stabiliți în străinătate trebuie să depună aceste documente, însă până în prezent au făcut acest lucru doar circa 7.000 de persoane, conform precizărilor directorului executiv al Casei de Pensii Mureș, Stelian Stoica.

Dacă certificatele nu sunt transmise până la 30 septembrie, pensiile vor fi suspendate începând cu 1 octombrie. Reluarea plăților se face începând cu datele de 1 noiembrie sau 1 decembrie, după ce documentele sunt depuse.

Certificatele de viață pot fi trimise prin email, prin poștă, direct la sediile caselor de pensii sau prin intermediul altor persoane. Chiar și în cazul întârzierii depunerii, pensiile nu se pierd definitiv, ci se plătesc retroactiv, existând un termen legal de prescripție de trei ani.

„Pensionarii care au domiciliul înafara graniţelor ţării, trebuie să depună, până la data de 30 martie şi până la 30 septembrie, certificate prin care să ateste că mai sunt în viaţă. Nedepunerea acestor certificate conduce la suspendarea drepturilor de pensie. În Mureş avem aproximativ 12.500 de persoane care trebuie să depună aceste certificate, iar până la această dată, undeva pe la 7.000 de persoane au depus aceste certificate. În caz contrar, de la 1 octombrie, drepturile de pensie urmează să fie suspendate la plată. Reluarea acestor drepturi se face doar cu data de 1 noiembrie sau 1 decembrie”, a explicat directorul executiv al Casei de Pensii Mureș, Stelian Stoica, pentru Radio Târgu Mureș.

Potrivit CNPP, pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să depună certificatul de viață semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă.

Această autoritate certifică faptul că persoana este în viață și poate fi reprezentată de diverse instituții, precum case de pensii, autorități administrative locale, misiuni diplomatice, oficii consulare, notari publici, avocați, consilieri juridici, medici de familie, asociații de români cu personalitate juridică sau birouri ale patronatelor cu care Casa Națională de Pensii Publice are protocoale de colaborare, inclusiv INAS, INCA și ITAL din Italia.

