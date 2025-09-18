Troll A, cel mai masiv obiect construit de mâna omului din beton, se impune ca o colosală arhitectură plutitoare, impresionând prin proporțiile sale nemaiîntâlnite și prin măiestria tehnică ce a făcut posibilă deplasarea ei pe uscat. Este o creație inginerească de neegalat, care pare să sfideze limitele materiei și ale imaginației.

Aceasta se ridică în apele reci ale Mării Nordului și este platformă destinată exploatării gazului, sub egida Shell Oil. Această colosală structură de beton deține un record unic: este cel mai mare obiect transportat vreodată pe mare, parcurgând cu grație distanța dintre șantierul de pe țărm și locul său final de ancorare în larg.

Ridicată în 1991, Troll A a pornit într-o călătorie impresionantă pe mare, târâtă timp de zile întregi de zece nave puternice. Greutatea ei colosală—peste un milion de tone—reflectă proporțiile vaste ale construcției: 245.000 de metri cubi de beton și aproape 100.000 de tone de oțel armat, combinate pentru a crea o fortăreață plutitoare de neegalat.

Cu o înălțime impresionantă de 472 de metri și o masă de 683.600 de tone, platforma se sprijină direct pe fundul mării, folosindu-și greutatea ca temelie stabilă. Ridicarea ei, o operă colosală, a implicat investiții de 650 de milioane de dolari, transformând visul unei structuri plutitoare în realitate.

Troll A a devenit un simbol al realizărilor inginerești, intrând în Cartea Recordurilor Guinness pentru dimensiunile sale colosale. În 1996, a fost declarată cea mai mare platformă petrolieră din lume, titlu ulterior preluat de Petronius. Platforma a devenit și un decor neașteptat pentru artă: în 2006, Katie Melua a susținut aici un concert unic, la 303 metri sub nivelul mării, stabilind astfel recordul pentru cel mai adânc spectacol muzical din istorie.

Troll A nu este doar o minune inginerească, ci și un pilon economic vital pentru Norvegia, întărind statutul țării ca exportator major de gaze naturale. Prin exploatarea gazului, platforma contribuie la un mediu mai curat, oferind o alternativă mai puțin poluantă față de cărbune sau motorină și sprijinind astfel reducerea emisiilor de carbon și îmbunătățirea calității aerului.

Inovația a fost la baza fiecărui aspect al Troll A. Shell a introdus tehnologii de ultimă generație pentru extracția, lichefierea și stocarea gazului, precum și pentru transferul eficient către navele FLNG (Floating Liquefied Natural Gas), transformând platforma într-un reper al progresului tehnologic în industria energetică.

Datorită acestor tehnologii avansate, resursele aflate la distanțe considerabile pot fi extrase și valorificate eficient, folosind instalații special concepute pentru a gestiona exploatarea la scară largă.

Prin utilizarea forajului direcțional, accesul la zăcământul Troll s-a realizat cu un impact ecologic minim, protejând astfel ecosistemul marin și reducând la strictul necesar perturbările asupra mediului înconjurător.

Echipamentele de foraj direcțional transmit continuu informații critice, permițând ajustarea precisă a traiectoriei sondelor și garantând amplasarea exactă în zăcământ.