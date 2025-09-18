Uniunea Europeană (UE) își exprimă îngrijorarea în legătură cu eventuale atacuri cibernetice sau acte de sabotaj asupra infrastructurilor critice, între care se numără și proiectul de exploatare a gazelor Neptun Deep din Marea Neagră. Pentru a gestiona acest risc, instituțiile europene cooperează cu NATO și cu state partenere, susțin surse de la Bruxelles. În acest context, România are în vedere folosirea fondurilor disponibile prin mecanismul de înzestrare militară SAFE pentru achiziția a trei nave de luptă.

„Acest lucru (n.e. – protejarea instrastructurii critice) este, de obicei, responsabilitatea autorităților naționale. Ceea ce putem face, în cadrul competențelor noastre, este să facem schimb de informații cu NATO”, a explicat o reprezentantă a Comisiei Europene, prezentă la un eveniment la Bruxelles unde a participat și TechRider. Ea a subliniat că aceste schimburi sunt „informale și voluntare”, întrucât „vizează probleme de securitate națională, pe care multe țări, din motive absolut de înțeles, sunt destul de reticente să le împărtășească în cadrul reuniunilor mai mari”.

Deși Bruxelles-ul investește masiv în surse de energie regenerabilă, Neptun Deep este privit ca un obiectiv de interes pentru securitatea energetică europeană. „Vrem să încurajăm energiile regenerabile, dar am spus în mod constant că, în opinia noastră, gazul natural va continua să joace un rol important cel puțin până în 2030, după care va scădea, dar nu va fi eliminat complet prea curând”, a precizat aceeași reprezentantă a CE. În acest sens, proiectul românesc din Marea Neagră este considerat o alternativă viabilă la importurile din Rusia. Oficialii europeni discută deja cu Bucureștiul și cu alte capitale pentru a evalua „dacă acest gaz este disponibil și pentru alte state membre”.

Aceeași sursă a remarcat că România are o poziție cheie în asigurarea stabilității aprovizionării cu energie în regiune.

Pentru a proteja infrastructura Neptun Deep, inclusiv conductele de aproximativ 120 de kilometri care transportă gazul până la țărm, Ministerul Apărării vrea să cumpere trei nave noi, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu. Planul prevede o corvetă din clasa Hisar, achiziționată din Turcia, și două ambarcațiuni rapide de patrulare costieră, despre care nu există momentan detalii suplimentare.

România beneficiază de a doua cea mai mare alocare prin mecanismul SAFE: aproape 17 miliarde de euro dintr-un total de 150 de miliarde disponibile.

Neptun Deep reprezintă cel mai ambițios proiect de explorare și exploatare a gazului natural din România, dar și primul de tip offshore în ape adânci. El este dezvoltat de consorțiul format din OMV Petrom și Romgaz, fiecare având o participație de 50%.