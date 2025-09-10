Directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, a declarat într-un interviu acordat Bloomberg că mai mulți cumpărători și-au manifestat interesul pentru gazele care vor fi extrase din Neptun Deep, inclusiv cu grupul german de utilități Uniper SE.

Ea a subliniat că piețele europene caută să își diversifice portofoliile energetice, într-un context geopolitic în care statele UE se îndepărtează de importurile de energie din Rusia.

„Există unele piețe din Europa foarte coapte pentru asta”, a declarat miercuri Christina Verchere cu ocazia conferinței Gastech de la Milano. ”Cumpărătorii sunt interesați să își diversifice portofoliile. Nimeni nu își mai pune toate ouăle într-un singur coș”, a adăugat Verchere.

Proiectul are o valoare strategică atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, deoarece va contribui la acoperirea unei părți din cererea regională de gaze, într-o perioadă în care producția europeană proprie este în scădere.

Neptun Deep este privit ca o soluție de tranziție, în paralel cu dezvoltarea surselor regenerabile, pentru a asigura stabilitatea energetică a continentului.

Christina Verchere a explicat că gazele extrase din Neptun Deep vor fi livrate direct pe piața europeană, fără a necesita procese costisitoare precum lichefierea și transportul maritim.

Acest lucru reduce amprenta de carbon și face produsul mai competitiv comparativ cu gazele lichefiate importate din SUA.

OMV Petrom nu a dezvăluit numele tuturor companiilor cu care se află în negocieri, dar a confirmat că strategia va include atât contracte pe termen lung, cât și păstrarea unei părți din producție pentru piața spot. Această abordare asigură flexibilitate și adaptare la evoluțiile prețurilor de pe piața europeană a gazelor.

OMV Petrom rămâne cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est. În 2024, compania a raportat o producție anuală de aproximativ 40 de milioane bep (baril echivalent petrol), iar rețeaua de distribuție include circa 780 de benzinării în România și țările vecine, sub brandurile OMV și Petrom.