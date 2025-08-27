Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Rafinare și Marketing, a declarat că pentru a susține dezvoltarea unei infrastructuri rutiere moderne și de calitate în România, compania intenționează să dubleze cantitatea de bitum disponibilă pe piața internă, prin creșterea capacității de stocare și introducerea unui produs premium, realizând acest obiectiv în parteneriat cu două companii românești.

„Ne dorim cu toţii ca infrastructura rutieră din România să fie extinsă, modernă şi de calitate, iar disponibilitatea bitumului este esenţială. De aceea ne propunem să dublăm cantitatea de bitum plasata de către OMV Petrom pentru piaţa din România, prin mărirea capacităţii de stocare şi prin introducerea unui produs premium, esenţial pentru durabilitatea drumurilor cu trafic intens. În acest sens, am semnat parteneriate cu două companii româneşti.”, a declarat acesta.

OMV Petrom va lucra împreună cu Unicom Holding din Galaţi pentru a-și extinde capacitatea de stocare, ceea ce va permite ca livrările să ajungă la destinatari în mai puțin de 24 de ore.

Totodată, compania va colabora cu Bitum Truck din București pentru producerea bitumului polimerizat premium OMV Petrom Starfalt PmB.

Potrivit comunicatului, OMV Petrom Starfalt PmB este un produs esențial pentru construirea de drumuri și autostrăzi durabile, conferind amestecurilor asfaltice o rezistență crescută la deformare, fisurare și temperaturi scăzute, precum și stabilitate ridicată, iar aceste amestecuri sunt complet reutilizabile la sfârșitul duratei de viață.

„Produsul este esenţial pentru construcţia de drumuri şi autostrăzi cu durabilitate extinsă. Amestecurile asfaltice care conţin OMV Petrom Starfalt PmB se caracterizează printr-o durabilitate crescută, stabilitate ridicată, o foarte bună rezistenţă la deformare şi o rezistenţă mare la fisurare cauzată de temperaturi scăzute şi oboseală. În plus, amestecurile asfaltice sunt 100% reutilizabile la sfârşitul duratei de viaţă”, a precizat compania.

OMV Starfalt PmB este un liant bituminos modificat cu polimeri, realizat printr-o tehnologie dezvoltată în laboratoarele OMV. Procesul de producție, brevetat de OMV, se bazează pe aproape 40 de ani de experiență în fabricarea PmB și urmează să fie implementat și în România.

OMV Starfalt PmB a fost introdus pe piața românească în 2008 prin OMV Petrom Marketing, iar în 2010 compania a anunțat începerea producției locale a acestui sortiment.

Potrivit raportului anual pe 2024, anul trecut OMV Petrom a importat bitum în valoare de peste 88 de milioane de lei de la subsidiara sa maghiară, OMV Hungária Ásványolaj, parte a grupului OMV, și a comercializat un total de 206.000 de tone de păcură și bitum. Un studiu recent arată că România acoperă aproximativ 80% din necesarul său de bitum prin importuri.