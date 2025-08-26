Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea analizează introducerea unei taxe de drum pentru vehiculele de mare tonaj care circulă pe drumurile judeţene, ca urmare a deteriorărilor constatate în mai multe zone ale judeţului.

Preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat marţi, în cadrul şedinţei de consiliu, că se lucrează deja la un proiect prin care transportatorii care depăşesc limitele legale de tonaj să fie obligaţi să plătească pentru uzura provocată drumurilor.

„Aşa se face că DJ 678 a fost deteriorat în anumite zone, iar DJ 678 A, la fel. Lucrăm, şi să nu vă mire, la un material prin care vom introduce rovinietă, adică taxă pentru cei care fac transport greu pe drumurile judeţene, pentru că aceia care strică trebuie să plătească”, a afirmat Rădulescu, la şedinţa de marţi a forului judeţean.

Preşedintele CJ a solicitat poliţiştilor rutieri şi angajaţilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea să intensifice controalele pentru a identifica vehiculele cu încărcătură peste limitele legale.

Rădulescu a subliniat că aceste verificări nu vizează autoturismele, ci doar transporturile grele care pun în pericol infrastructura rutieră.

În plus, el a atras atenţia asupra unor zone precum DJ 678 A, în zona Munteni, unde se efectuează exploatări din albia râului, iar noroiul ajunge pe carosabil.

Proiectul de taxare urmează să fie definitivat în perioada următoare, iar autorităţile locale spun că măsura va contribui la protejarea drumurilor judeţene şi la responsabilizarea transportatorilor.

„Fac precizarea că aceste controale nu sunt dispuse pentru conducătorii de autoturisme. Aceste controale se fac pentru cei care nu respectă legea şi merg cu depăşire de tonaj şi aşa mai departe. Ba mai mult, sunt câteva puncte pe DJ 678 A, în zona Munteni – atenţionez şi RAJDP-ul – unde se fac exploatări din albia râului şi se iese în asfalt cu mizerie. În alte ţări în care ne ducem, ne mirăm că cei care vin din câmp spală maşinile. În România nu se face. În România trebuie să stăm noi să păzim. Este păcat de munca dumneavoastră şi este păcat de oamenii care trebuie să meargă pe drumuri bune şi curate”, a mai afirmat preşedintele CJ Vâlcea.

Categoria A – Autoturisme:

1 zi: 2,5 euro

10 zile: 5 euro

30 zile: 10 euro

60 zile: 18 euro

12 luni: 28 euro

Categoria B – Vehicule de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone:

1 zi: 8,6 euro

10 zile: 20 euro

30 zile: 52 euro

60 zile: 96 euro

12 luni: 96 euro

Categoria C – Vehicule de transport marfă cu 3,5 tone < MTMA ≤ 7,5 tone:

1 zi: 4 euro

7 zile: 20 euro

30 zile: 52 euro

12 luni: 320 euro

Categoria D – Vehicule de transport marfă cu 7,5 tone < MTMA < 12 tone:

1 zi: 7 euro

7 zile: 35 euro

30 zile: 91 euro

12 luni: 560 euro

Categoria E – Vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12 tone și maximum 3 axe:

1 zi: 9 euro

7 zile: 45 euro

30 zile: 117 euro

12 luni: 720 euro

Categoria F – Vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12 tone și minimum 4 axe:

1 zi: 11 euro

7 zile: 55 euro

30 zile: 143 euro

12 luni: 1.210 euro

Categoria G – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri și maximum 23 locuri:

1 zi: 4 euro

7 zile: 20 euro

30 zile: 52 euro

12 luni: 320 euro

Categoria H – Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 locuri:

1 zi: 7 euro

7 zile: 35 euro

30 zile: 91 euro

12 luni: 560 euro

