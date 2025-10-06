Primăria București ar putea introduce o taxă pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov. Proiectul urmează să fie discutat din nou în Consiliul General și are scopul de a reduce traficul și de a crește veniturile la bugetul local.

Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat că taxa ar viza mai multe categorii de șoferi: cei care doar trec prin București, cei care vin ocazional și locuitorii Capitalei care își înmatriculează mașinile în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

El a spus că există două aspecte importante: principiul introducerii taxei și valoarea ei. Propunerile inițiale pot fi modificate în discuțiile din Consiliu. Popescu a menționat că, potrivit datelor publice, Bucureștiul este tranzitat zilnic de 1,4 milioane de mașini, dintre care aproximativ 35% au numere din alte județe.

Pentru șoferii care doar trec prin București, numărul acestora ar putea scădea odată cu deschiderea unor porțiuni din Autostrada A0 și a centurii cu patru benzi, astfel încât nu mai este necesar să traverseze orașul.

El a precizat că măsura ar putea încuraja folosirea parcărilor de tip park&ride și a transportului public, contribuind la fluidizarea traficului. De asemenea, cei care vin pentru o zi sau două în oraș ar putea fi determinați să lase mașina în parcările publice și să folosească transportul în comun, ceea ce ar putea atrage și investiții private în noi parcări.

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București. Acum, din datele pe care le am, din datele publice, Bucureștiul e tranzitat de 1,4 milioane de mașini în fiecare zi și cam 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada A0 avem și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a declarat Cristian Popescu în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Cea mai mare categorie vizată sunt locuitorii Bucureștiului care își țin mașinile înregistrate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici. Popescu a explicat că acest lucru este considerat incorect pentru că acești șoferi folosesc mașina în București, dar nu contribuie la bugetul local și influențează costul real al asigurărilor. Taxa ar putea încuraja o parte dintre ei să își înmatriculeze mașinile în București, astfel încât să plătească impozitele locale și să împartă corect costul asigurărilor.

El a adăugat că această măsură nu va reduce complet traficul, dar face parte dintr-un set de măsuri care vizează fluidizarea circulației în Capitală.

Costurile propuse pentru taxa de circulație sunt:

1 zi – 3,5 euro

7 zile – 6 euro

30 de zile – 9,5 euro

12 luni – 50 euro

Proiectul va fi supus votului în Consiliul General.