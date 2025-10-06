Conform surselor din partid, Comitetul Politic Național (CPN) al PSD urmează să fie convocat miercurea viitoare pentru a stabili detaliile organizatorice și agenda oficială a congresului.

Sorin Grindeanu conduce partidul în prezent ca președinte interimar, iar decizia privind congresul urmează să fie luată de Consiliul Politic Național.

„Sunt convins că în următoarele zile domnul preşedinte Sorin Grindeanu, preşedinte interimar, va anunţa momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN”, a explicat Daniel Băluță.

În paralel cu temele de guvernare, în interiorul PSD se conturează o nouă dinamică de putere. Potrivit informațiilor, Paul Stănescu, actualul secretar general al partidului, ar lua în calcul o retragere strategică din funcție.

Această posibilă mișcare a generat deja două scenarii interne. Primul ar presupune menținerea influenței lui Stănescu prin numirea unui apropiat al acestuia, ceea ce ar putea semnala o alianță între echipa sa și tabăra Grindeanu.

Cel de-al doilea scenariu ar implica susținerea unui candidat fidel actualului lider interimar, ceea ce ar deschide o competiție internă pentru controlul aparatului de partid.

Poziția de secretar general are o importanță majoră în PSD, fiind responsabilă de gestionarea filialelor, coordonarea comunicării interne și distribuirea resurselor.

Conform statutului formațiunii, secretarul general „coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, precum şi cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate”.

De asemenea, acesta „conduce activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de gestiune al carierei politice”. În consecință, funcția are o greutate comparabilă cu cea de președinte al partidului, fiind adesea considerată una dintre cele mai influente poziții din PSD.

În interiorul formațiunii sunt vehiculate mai multe nume pentru a prelua poziția de secretar general. Printre acestea se numără Florin Barbu, actual ministru al Agriculturii, considerat un apropiat al lui Paul Stănescu. Cariera lui Barbu s-a dezvoltat sub îndrumarea acestuia, începând de la funcțiile de conducere din Primăria Slatina până la rolul de director general al ANIF.

O altă variantă discutată este Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt și lider al filialei PSD Olt. Oprescu este considerat un politician cu abilități de comunicare în teritoriu și o bună relație cu liderii județeni. Alegerea sa ar putea aduce o punte între centrul partidului și organizațiile locale.

În discuții apar și alte nume, precum Mihnea Costoiu, care a fost menționat în iulie ca posibil succesor, însă surse social-democrate susțin că acesta este „decuplat” de la realitățile interne ale partidului. O altă variantă este Marian Neacșu, vicepremier și fost secretar general al PSD, dar care nu ar avea un sprijin consistent din partea filialelor.

În acest context, Sorin Grindeanu încearcă să construiască o majoritate internă solidă, care să-i asigure libertatea de a decide viitorul secretar general fără dependență de sprijinul lui Paul Stănescu. Surse din partid afirmă că actualul lider interimar poartă discuții cu mai mulți șefi de organizații județene pentru a obține un compromis care să echilibreze taberele.

Un semn al tensiunilor interne a fost înlăturarea fratelui lui Paul Stănescu de la conducerea ADR Oltenia, urmată de chemarea în Parlament a ministrului Florin Barbu pentru explicații la „Ora Guvernului”.

În eventualitatea unei restructurări a conducerii, surse din partid susțin că PSD ar putea trece de la două funcții de prim-vicepreședinte la patru, pentru a asigura o reprezentare mai largă a diferitelor grupări din partid. Această reorganizare ar urma să fie decisă în contextul congresului, odată cu alegerea noului președinte plin al partidului.