Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în octombrie 2025 și noiembrie 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noile numiri reflectă dorința președintelui României de a construi „o administrație profesionistă, eficientă și aliniată priorităților mandatului prezidențial”. Au fost numiţi următorii consilieri:

Alexandru Ciurea – consilier prezidenţial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

A fost consilier juridic în Primăria Capitalei în litigii semnificative. Este licențiat în Drept la Universitatea din București și a absolvit un program de Master Profesional de Drept European și Internațional al Afacerilor, în limba franceză.

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Andreea Miu – consilier prezidenţial. Va conduce Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Avocat cu peste 20 de ani de experiență. Absolventă a Facultății de Drept „Dimitrie Cantemir”, a activat în domenii juridice variate – comercial, fiscal, bancar și administrativ. A fost membru al Directoratului Transelectrica, fiind singura femeie din conducere și a fost premiată la gala „Women in Economy”.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare – consilier prezidenţial pe probleme constituţionale începând cu 1 noiembrie 2025.

A fost unul dintre avocaţii care s-au implicat în campania prezidențială a lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale din anul 2024. Numele său apare pe site-ul oficial al Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acţiune, formaţiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană.

Cristian Roşu – consilier de stat pentru relaţii publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Diana Iancu – consilier prezidenţial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Este profesoară universitară și expertă în administrație publică și comunicare strategică. Decan al Facultății de Administrație Publică – SNSPA, coordonează proiectul CIVICA – The European University of Social Sciences și este autoarea mai multor studii despre guvernanță și reformă administrativă. A consiliat instituții publice în proiecte de modernizare și comunicare și va avea un rol esențial în consolidarea relației Președinției Române cu societatea și mediul academic.

Diana Punga – consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Este europarlamentar. A fost numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025, rol probabil cu responsabilități de reprezentare și consultanță, dar fără portofoliu executiv deplin.

Ludovic Orban – consilier prezidenţial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Fost prim-ministru al României și fost președinte PNL.

Marius Lazurca – consilier prezidenţial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Diplomat de carieră. A fost ambasador al României în Mexic și în țările din America Centrală cu reședința la Ciudad de Mexico. A mai ocupat posturi diplomatice de influență: ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006–2010), în Republica Moldova (2010–2016) și Ungaria (2016–2020).

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Ştefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului şi logistică în cadrul Secretariatului General al Administraţiei Prezidenţiale începând cu 6 octombrie 2025.

Ştefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu – consilier prezidenţial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Profesor la Universitatea Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, specializat în relații internaționale și politică europeană.