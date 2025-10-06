În sectorul rezidențial, principalele schimbări de comportament se referă la orientarea cererii către apartamentele vechi, avantajate de eliminarea efectului majorării TVA. De asemenea, se estimează o cerere mai mare pentru locuințe mai mici și mai accesibile, în special în marile orașe, unde tranzacțiile vor fi stimulate de interesul constant pentru zonele centrale și semicentrale.

„Apartamentele vechi au avantajul prețului fără TVA-ul majorat, rămânând în medie sub costul unitar al celor noi, astfel că atrag un interes mai mare, mai ales în rândul celor care doresc tranzacții rapide. Este foarte probabil ca acest segment să înregistreze o scurtare a timpului mediu de vânzare, în special acolo unde proprietarii sunt reprezentați de agenți profesioniști care pot valorifica corect oportunitățile din piață”, a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, estimările indică creșteri mai accentuate în marile orașe, în special în București, considerat de specialiști încă subevaluat. Totodată, localitățile care beneficiază de proiecte majore de infrastructură, cum ar fi cele aflate în apropierea noilor tronsoane ale Autostrăzii Moldovei, au șanse să performeze peste media națională.

Piața chiriilor va rămâne activă și după vârful înregistrat în septembrie, mai ales în centrele universitare, unde cererea ridicată continuă pe fondul creșterii demografice. În plus, majorarea taxelor pentru proprietari va determina mulți dintre aceștia să ajusteze prețurile de închiriere în perioada următoare.

În plan investițional, finalul de an se anunță la fel de intens. Tradițional, T4 aduce un val de achiziții din partea investitorilor care își utilizează bugetele înainte de închiderea anului. În 2025, acest fenomen va fi amplificat de perspectiva creșterii taxării dividendelor în 2026, ceea ce va determina retragerea capitalurilor din companii și direcționarea lor către piața imobiliară. Totodată, discuțiile privind o posibilă majorare a taxelor pe tranzacții în viitorul apropiat sporesc motivația investitorilor de a acționa înainte de sfârșitul anului curent.

În privința evoluției RE/MAX România, compania anticipează un ritm accelerat al tranzacțiilor către finalul anului, susținut de interesul crescut al băncilor pentru acordarea de finanțări și de condițiile favorabile de creditare.

