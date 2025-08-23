Luna iulie 2025 a marcat o evoluție importantă pe piața imobiliară din România. Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în această lună au fost vândute 66.013 imobile la nivel național. Acest număr este cu 16.820 mai mare față de iunie 2025 și cu aproape 9.000 mai mare decât în iulie 2024.

Dintre acestea, 12.335 au fost terenuri agricole. Creșterea semnificativă a volumului de tranzacții indică un interes crescut pentru investiții în agricultură și în proprietăți funciare.

Pe lângă terenuri agricole, au fost vândute și numeroase case, apartamente și alte tipuri de terenuri. Bucureștiul a fost liderul absolut în topul tranzacțiilor, cu peste 11.500 de vânzări, urmat de județele Ilfov și Cluj.

Datele arată că județele Buzău, Mehedinți și Dolj conduc în clasamentul vânzărilor de terenuri agricole. În Buzău s-au vândut 1.224 de terenuri, în Mehedinți 858, iar în Dolj 591. Aceste județe au o tradiție agricolă solidă și o cerere constantă pentru terenuri, atât pentru exploatare, cât și pentru investiții.

La polul opus, în județele Teleorman, Sălaj și Ilfov s-au înregistrat cele mai puține tranzacții. În Teleorman s-au vândut doar 21 de terenuri agricole în întreaga lună iulie, în timp ce în Sălaj – 69, iar în Ilfov – 83. Aceste diferențe pot reflecta atât particularitățile locale, cât și nivelul scăzut de ofertă disponibilă în unele regiuni.

Una dintre cele mai importante tranzacții din luna iulie a avut loc în județul Dolj, unde un teren agricol de aproape 31 hectare a fost vândut pentru suma de 1.238.400 lei. Prețul mediu rezultat este de aproximativ 8.000 euro/hectar. Aceasta este o valoare notabilă pentru zona rurală, sugerând interesul tot mai mare pentru terenuri cu potențial agricol ridicat.

Totodată, județele Dolj și Teleorman sunt în topul solicitărilor pentru plăți APIA pe hectar, ceea ce sugerează că suprafețele mari din aceste zone sunt intens exploatate agricol, potrivit revista-ferma.ro.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat în iunie 2025 un program de sprijin pentru fermieri. Acesta prevede acordarea de credite garantate de stat, cu o perioadă de rambursare de până la 10 ani. Creditele sunt destinate investițiilor, inclusiv achiziției de terenuri agricole.

Această inițiativă guvernamentală ar putea avea un impact direct asupra dinamicii pieței funciare în lunile următoare. Prin facilitarea accesului la finanțare, programul urmărește să încurajeze dezvoltarea exploatațiilor agricole și creșterea productivității în sectorul rural.