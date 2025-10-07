Marți seară, vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că UDMR se străduiește să urmeze acordurile stabilite în cadrul coaliției și să-și alinieze voturile în Parlament, dar a recunoscut că, în privința eliminării contribuției la CASS pentru mamele aflate în concediu de îngrijire a copiilor, nu poate oferi garanții că parlamentarii formațiunii nu vor vota în favoarea acestei măsuri.

”E o situaţie destul de complicată. Noi suntem de principiul următor: dacă am decis ceva în coaliţie, încercăm să ne ţinem pe cât posibil de acea decizie. Poate este singurul element unde am spus de la bun început că. în cazul mamelor, nu putem garanta că colegii noştri din Parlament nu votează pozitiv. Nu o să facem noi un proiect de lege – putem să garantăm că nu o facem noi, să nu venim cu o soluţie contrară deciziei din coaliţie, dar dacă apare o asemenea propunere, nu putem garanta că colegii noştri nu vor vota pentru”, a declarat liderul UDMR.

El a menționat că situația a fost similară și în cadrul comisiei de la Senat.

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat marți că în coaliție a avut loc o discuție privind găsirea unei soluții comune pentru a evita contradicțiile legislative, și că săptămâna viitoare se așteaptă ca partidele din coaliție să convină asupra unei decizii clare.

”Astăzi am avut o discuţie în coaliţie despre acest lucru. Şi sper ca luni, săptămâna viitoare, să găsim o soluţie în coaliţiie de a ieşi din acest, hai să zic, impas, în care astăzi venim cu o reformă, mâine în Parlament decidem altceva. Să vedem ce decidem luni în coaliţie, să găsim o soluţie”, a adăugat Tanczos Barna.

Marți, comisiile de raport din Senat au avizat pozitiv două proiecte inițiate de PSD, care urmăresc să scutească de la plata CASS veteranii, văduvele de război, persoanele cu dizabilități, membrii clerului și foștii deținuți politici, precum și mamele aflate în concediu pentru creșterea copiilor.