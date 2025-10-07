Grupul energetic austriac OMV a anunțat un plan ambițios de a-și multiplica de patru ori numărul de stații de încărcare pentru vehicule electrice în Europa Centrală, pe fondul creșterii rapide a popularității automobilelor pe baterii în regiune.

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a explicat că tranziția către mobilitatea electrică va avea un impact direct și asupra sectorului gazelor, deoarece cererea de electricitate va crește considerabil, necesitând aportul tuturor capacităților de producție.

„Europa va avea nevoie de gaze naturale o perioadă mai lungă de timp și în volume mai mari” decât se estimase anterior, a declarat Stern într-un interviu pentru Bloomberg.

În ultimele 12 luni, OMV Petrom, compania deținută majoritar de OMV, și-a dublat deja rețeaua de stații de încărcare pentru vehicule electrice din Europa Centrală. Grupul austriac își propune ca până în 2030 să opereze aproximativ 5.000 de stații de acest tip, consolidându-și poziția pe piața regională a mobilității electrice.

Berislav Gaso, directorul diviziei energie a OMV, a subliniat că „există o foame semnificativă de electricitate” și că gazele naturale vor juca un rol esențial în echilibrarea rețelei energetice pe viitor. Acest lucru evidențiază rolul complementar pe care gazele îl vor avea în tranziția energetică, chiar dacă accentul se mută tot mai mult către surse regenerabile și mobilitate electrică.

Stern a mai spus că, deși activitățile tradiționale din domeniul petrolului continuă să genereze lichidități, investițiile OMV vor fi reorientate treptat către piețele cu cel mai mare potențial de creștere. Strategia grupului vizează domenii variate, de la energie electrică la combustibili sustenabili pentru aviație, și contrastează cu deciziile unor giganți energetici care revin la petrol.

În acest context, administrația Trump a intensificat presiunile asupra Agenției Internaționale pentru Energie pentru a-și revizui prognozele privind cererea de petrol, în timp ce unele companii petroliere sugerează că cererea va continua să crească.

Directorul OMV a mai atras atenția asupra rolului reglementărilor europene în atingerea obiectivelor climatice. Stern consideră că autoritățile ar trebui să se concentreze pe creșterea costului emisiilor, mai degrabă decât pe recomandarea anumitor tehnologii, și a cerut mai multă transparență privind prețul certificatelor de poluare.

Chiar și cu reducerea cheltuielilor de capital la 3,5 miliarde de euro în următorii patru ani, OMV continuă să investească în sustenabilitate. Grupul a demarat construcția uneia dintre cele mai mari fabrici de hidrogen verde din Europa, investește în energie geotermală și dezvoltă tehnologii de reciclare a maselor plastice.

OMV Aktiengesellschaft deține 51,156% din acțiunile OMV Petrom, în timp ce statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,698%, potrivit datelor Bursei de la București. Această structură acționarială reflectă rolul important al OMV în industria energetică românească și planurile ambițioase ale grupului de a integra mobilitatea electrică și sustenabilitatea în strategia sa pe termen lung.