Pentru cei care doresc să pună varză murată în acest an, costurile au crescut semnificativ față de 2024. Cauza principală este recolta mai mică, afectată de secetă, dar și reducerea cantităților produse de fermieri, care se tem să nu rămână cu surplus nevândut, din cauza importurilor.

În 2024, un kilogram de varză de toamnă se vindea cu aproximativ 3,50 lei, însă în 2025 prețul variază între 2,90 și 5 lei/kg în piețele locale, cum este Obor.

Retailerii oferă uneori promoții: Carrefour are varză roșie la 2,49 lei/kg în octombrie 2025. În cantități mari, fermierii comercializează direct de la poartă sau online, pe platforme precum OLX, la prețuri între 1,50 și 2,50 lei/kg.

Dacă facem media pentru 50 de kilograme de varză, costul mediu ajunge la aproximativ 180-250 de lei, în funcție de sursa și prețul de achiziție.

Varza murată și zeama acesteia oferă multiple beneficii pentru organism. Ea reprezintă o sursă bogată de probiotice, bacterii benefice care susțin sănătatea tractului digestiv și ajută la reducerea riscului de balonare, constipație sau alte tulburări digestive.

Aceste bacterii contribuie și la întărirea sistemului imunitar, deoarece flora intestinală sănătoasă joacă un rol important în apărarea organismului împotriva infecțiilor. În plus, varza murată conține vitamina C, un antioxidant esențial pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar.

Varza murată furnizează vitaminele C, K, B6 și acid folic, precum și minerale importante, cum sunt fierul, potasiul și magneziul. Acești nutrienți sunt esențiali pentru sănătatea oaselor, inimii și pielii.

Procesul de fermentare crește concentrația de antioxidanți, care ajută la neutralizarea radicalilor liberi, reducând inflamațiile și riscul de boli cronice. În plus, consumul regulat de varză murată poate contribui la reglarea colesterolului, prin reducerea LDL și creșterea HDL, iar fibrele din varză sprijină sănătatea cardiovasculară și menținerea unei greutăți sănătoase.

Varza murată are și un rol în susținerea sănătății mentale, probioticele contribuind la buna funcționare a intestinului, corelat cu starea de spirit.

Luna ideală pentru punerea verzei la murat este toamna, în intervalul sfârșit de octombrie – început de noiembrie. În această perioadă, varza a ajuns la maturitate completă și este mai potrivită pentru fermentare.

Temperaturile scăzute și stabile, de 10-15°C, favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice necesare procesului de fermentare. Dacă varza se pune la murat mai devreme sau la temperaturi mai ridicate, fermentarea poate fi prea rapidă și gustul final poate fi afectat.

Dacă varza este pusă la murat la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, ea va fi gata pentru sarmale în perioada sărbătorilor de iarnă. De altfel, varza este un ingredient indispensabil în cămările gospodinelor pentru iarnă.

Sarea este esențială pentru orice murătură, deoarece determină gustul final și menține textura crocantă a verzei. Pentru saramură se recomandă o lingură de sare pentru murături la fiecare litru de apă, ceea ce înseamnă aproximativ 25 g sare/litru.

O greșeală frecventă a gospodinelor este neutilizarea cantității corecte, ceea ce poate duce la înmuierea verzei sau poate afecta fermentarea. Este indicat să se folosească sarea grunjoasă, nu cea cu iod. De exemplu, pentru 5 litri de apă se vor pune 5 linguri generoase de sare.

Pentru un butoi cu aproximativ 25 kg varză, cantitatea necesară de sare ajunge la 2 kg. Aceleași proporții se aplică și altor murături, asigurând o conservare corectă și un gust optim.

Varza murată la borcan poate fi folosită atât ca garnitură, cât și la sarmale sau alte preparate tradiționale. Iată ingredientele și pașii.

Ingrediente:

3 verze potrivite, cu foi subțiri și netede

sare grunjoasă neiodată

1 legătură de mărar uscat (tulpini și semințe)

1-2 bucăți de hrean tăiat bastonașe

câteva boabe de piper

2-3 foi de dafin

1 morcov și 1 sfeclă roșie mică (optional)

Mod de preparare:

Se recomandă varza târzie de toamnă, deoarece frunzele sunt subțiri, se păstrează bine și nu se rup ușor. Este bine să alegem verze grele pentru dimensiunea lor, semn că sunt dense și bogate în foi.

Verzele prea ușoare sau cu frunze groase nu se vor înmuia corespunzător. Este important ca acestea să fie sănătoase, fără pete sau lovituri. Dimensiunea ideală este medie, între 1,5 și 2 kilograme, pentru a obține foi potrivite pentru rulat sarmalele.

După ce varza este aleasă, urmează pregătirea și opărirea ei. Se îndepărtează frunzele exterioare, se spală bine, apoi se taie cotorul în formă de con, adânc în centru, pentru ca apa fierbinte să pătrundă mai ușor.

Într-o oală mare, se aduce apa la fierbere, adăugând o lingură de sare grunjoasă neiodată la fiecare litru de apă. Când apa clocotește, varza se scufundă întreagă sau tăiată în jumătate pentru 3–5 minute, până când frunzele devin moi și flexibile. După ce s-au răcorit ușor, foile se desfac cu grijă, una câte una, pentru a nu se rupe.

Pe fundul borcanului sau al butoiului se pun tulpini de mărar, bucăți de hrean, foi de dafin și câteva boabe de piper.

Foile de varză opărite se așază rulate lejer sau pliate, presând ușor pentru a elimina golurile de aer. Printre straturi se pot adăuga rondele de morcov și felii de sfeclă roșie, pentru un plus de culoare.

Apa se fierbe cu sare – aproximativ 2 linguri rase de sare grunjoasă la 1 litru de apă – și se lasă să se răcească complet. Saramura rece se toarnă apoi peste varză, astfel încât să o acopere integral.

Acoperiți borcanul cu un capac, fără a-l închide ermetic, sau și mai bine, cu o farfurie.

Lăsați-l la temperatura camerei, între 18 și 20°C, timp de aproximativ 10 zile sau până când fermentația încetează. Pe măsură ce începe procesul de fermentare, saramura poate să iasă din borcan – acest lucru este normal și înseamnă că trebuie completată cu saramură proaspătă ori de câte ori este necesar.

După ce fermentația s-a încheiat, borcanul se poate închide ermetic și depozita la rece.

Gospodinele din satele românești știu să pregătească varza murată folosind ingrediente naturale și trucuri transmise din generație în generație. Un ingredient special adăugat la final conferă verzei o aromă unică și ajută la păstrarea ei pe timpul iernii: rădăcina de hrean.

Ingrediente esențiale:

Varză proaspătă: Ideală este varza de toamnă, fermă, cu foi dense și crocante, care își păstrează textura și gustul după fermentare.

Sare grunjoasă neiodată: Ajută la procesul de fermentare și la conservarea verzei.

Apă curată: Rece și, pentru un plus de autenticitate, preferabil apă de izvor.

Rădăcină de hrean: Menține varza crocantă și îi dă o aromă ușor picantă.

Crenguțe de mărar uscat: Conferă parfum delicat și completarea aromelor verzei murate.

Gutuie: Adăugată în butoi, oferă o notă subtil fructată și o culoare galbenă plăcută. Unele gospodine folosesc porumb în loc de gutuie.

Boabe de piper și boabe de muștar: Accentuează aroma și adaugă prospețime murăturilor.

Metoda tradițională de preparare:

Alegerea verzei: Varza trebuie să fie sănătoasă, fără pete sau frunze uscate. Se aleg căpățâni mari și dense, se scot frunzele exterioare, se spală bine și se scobește cotorul, lăsând o adâncitură pentru sare.

Așezarea în butoi: Verzele se așază cu grijă într-un butoi curățat și dezinfectat, alternativ cu rădăcinile de hrean tăiate în bastonașe, crenguțele de mărar, condimentele și bucățile de gutuie.

Pregătirea saramurii: Se folosește 1 lingură de sare grunjoasă neiodată la fiecare litru de apă rece. Se amestecă până când sarea se dizolvă complet și se toarnă saramura peste varză, acoperind-o integral.

Fermentarea: Butoiul se păstrează într-un loc răcoros, ferit de soare – ideal într-un beci sau cămară răcoroasă. La câteva zile, se amestecă saramura pentru o fermentare uniformă și un gust echilibrat.

Varza murată rămâne una dintre cele mai apreciate tradiții culinare românești, iar secretul unui rezultat reușit stă în alegerea verzei potrivite, pregătirea corectă și respectarea proporțiilor de sare și apă. Gospodinele nu trebuie să grăbească procesul de fermentare și să verifice periodic saramura pentru a evita mucegaiul sau înmuierea excesivă a frunzelor.

Cu varza bine pregătită, se pot realiza atât sarmale clasice, cât și salate acrișoare sau alte murături delicioase. Urmând rețeta tradițională, fiecare gospodină poate obține o varză crocantă, aromată și păstrată perfect pe toată iarna.