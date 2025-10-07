Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegaţiei PSD în Parlamentul European, susține că noul regulament european destinat protejării industriei oțelului va limita semnificativ importurile din afara Uniunii Europene și va oferi o protecție reală producătorilor europeni. Măsurile vin într-un moment în care concurența internațională afectează sectorul strategic al oțelului din România și întreaga Uniune Europeană.

„Pentru România, acest regulament înseamnă reducerea semnificativă a importurilor de oţel din ţări din afara Uniunii Europene care făceau concurenţă incorectă oţelului produs în ţara noastră. Sunt măsuri care vor asigura predictibilitatea producţiei de oţel din România, pentru combinatul de la Galaţi şi cel de la Oţelu Roşu, protejarea a mii de locuri de muncă, precum şi menţinerea bazei industriale strategice a României”, a declarat Dan Nica, potrivit Biroului de presă al europarlamentarului.

Declarația a fost făcută marți, cu ocazia întâlnirii dintre europarlamentarul român și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, care a prezentat detalii despre noul Regulament pentru protejarea durabilă a industriei oțelului din Uniunea Europeană.

Potrivit documentului european, principalele măsuri prevăd:

reducerea cotelor de import de oțel din afara UE la nivelul anului 2013;

aplicarea unei taxe de 50% pentru importurile care depășesc aceste cote;

introducerea regulii „Melt & Pour”, care garantează trasabilitatea completă a originii oțelului și împiedică ocolirea regulilor comerciale prin reexporturi sau transformări intermediare;

posibilitatea ajustării rapide a cotelor, în funcție de evoluțiile pieței internaționale.

„În calitate de europarlamentar român şi coordonator al Grupului S&D în Comisia ITRE, am iniţiat recent, împreună cu alţi europarlamentari, o scrisoare semnată de 105 colegi, în urma numeroaselor intervenţii din Parlamentul European, prin care am cerut un nou instrument comercial operaţional din ianuarie 2026, cu tarife pentru importurile care depăşesc cotele, menţinerea nivelurilor din 2013, regula ‘Melted & Poured’ şi acoperirea tuturor produselor de oţel, într-un cadru compatibil cu regulile OMC”, a adăugat Dan Nica.

Experții atrag atenția că aceste măsuri vor avea un impact direct asupra producției de oțel din România, în special la combinatul siderurgic de la Galați și la cel de la Oțelu Roșu, asigurând stabilitate și predictibilitate pentru angajați și companii. În plus, reducerea importurilor „subvenționate” sau la prețuri reduse din țări terțe va diminua concurența neloială și va proteja locurile de muncă din sectorul industrial.

La nivel european, regulamentul urmărește să echilibreze piața internă și să sprijine producătorii UE în fața presiunii importurilor masive de oțel din țări terțe, care afectează competitivitatea industriei europene și sustenabilitatea economică a sectorului.

Noul regulament face parte dintr-o serie de inițiative menite să consolideze industria europeană și să asigure respectarea regulilor comerciale internaționale. Prin implementarea sa, Uniunea Europeană trimite un semnal clar că va proteja producția internă, va sprijini locurile de muncă și va menține baza industrială strategică a statelor membre, inclusiv România.