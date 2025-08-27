Guvernul pregătește introducerea unor noi taxe în cadrul celui de-al doilea pachet fiscal. Printre acestea se numără majorarea impozitului pe locuințe la 70%, o măsură solicitată de Comisia Europeană și pe care România trebuie să o implementeze.

În plus, va fi introdusă o taxă pe coletele provenite din afara Uniunii Europene, de 25 de lei pentru colete cu valoare sub 150 de euro, majoritatea provenind din China; conform ministrului Finanțelor, zilnic intră în România peste 200.000 de colete.

De asemenea, contribuția pentru sănătate a persoanelor fizice autorizate (PFA) va scădea de la 90 la 72 de salarii minime brute, măsura fiind justificată de Guvern ca o susținere pentru contribuabili.

Totodată, impozitul pe veniturile obținute din investițiile la bursă ar urma să crească, de la 1% la 3% pentru acțiunile deținute mai mult de un an și de la 3% la 6% pentru cele deținute mai puțin de un an.

Discuțiile privind modificările din pachetul 2 de măsuri fiscale nu au vizat taxa de 25 de lei ce urmează să fie aplicată coletelor provenite de la magazinele online Temu, Shein și Trendyol, aceasta fiind destinată pachetelor cu valoare mai mică de 150 de euro.

În pachetul 2 de măsuri fiscale va fi menținută taxa de 25 de lei pentru fiecare colet livrat de platforme de comerț online din afara Uniunii Europene. Aceasta va intra în vigoare odată cu implementarea pachetului, iar normele de aplicare vor fi elaborate în termenul prevăzut de lege, între 30 și 90 de zile.

Platformele online non-UE, precum Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol, s-au extins rapid pe piața europeană, forțând scăderea prețurilor practicate de retailerii locali. Ele reușesc acest lucru evitând costuri pe care companiile autohtone trebuie să le suporte, cum ar fi taxele vamale și anumite obligații de conformitate.

În prezent, legislația UE scutește de taxe vamale coletele cu valoare sub 150 de euro, ceea ce le oferă acestor retaileri un avantaj competitiv considerat de critici ca fiind neechitabil. Produsele lor – de la haine la electronice mici – ajung la consumatori la prețuri sub nivelul pieței locale, punând presiune pe afacerile românești.

În plus, multe dintre aceste platforme operează direct din țări cu costuri de producție reduse, fără intermediari. Prin livrarea coletelor sub pragul taxabil și, uneori, subdeclararea valorii produselor, ele reduc și mai mult prețul final. Ca urmare, consumatorii sunt atrași de chilipiruri online, în timp ce retailerii români pierd vânzări semnificative.

Industria de e-commerce din România, reprezentată de organizații precum ARMO, solicită autorităților intervenții urgente pentru restabilirea echității pe piață. Reprezentanții săi subliniază că nu este vorba despre protecționism, ci despre corectarea unui dezechilibru în care anumite platforme se sustrag regulilor comune. Printre măsurile propuse se numără:

Taxă administrativă procentuală valoric pentru fiecare colet extracomunitar, indiferent de sumă – aplicată la nivel național ca taxă de procesare pentru importuri, aceasta ar putea genera peste 1 milion de euro pe zi la bugetul de stat și ar reduce avantajul de preț incorect al platformelor externe, nivelând terenul de joc pentru comercianții locali.

Eliminarea accelerată a scutirii de taxe vamale pentru coletele cu valoare mică (<150 euro) – deși UE plănuiește să elimine acest prag de minimis abia în 2028, mediul de afaceri românesc consideră că economia nu își permite să aștepte încă trei ani și propune devansarea termenului sau aplicarea unor soluții interimare interne.

Impozitarea corectă a veniturilor generate de platformele internaționale în țara unde se consumă produsele – un sistem fiscal echitabil ar asigura că giganții online contribuie la buget acolo unde obțin profit, similar companiilor locale, evitând astfel arbitrajul fiscal prin care platformele ocolesc taxele profitând de diferențele între jurisdicții.

Problema afluxului de colete ieftine din Asia nu afectează doar România. La nivel european, autoritățile au intensificat măsurile pentru a controla și taxa aceste importuri masive. Numărul coletelor de mică valoare importate în UE a crescut rapid în ultimii ani: în 2024, aproximativ 4,6 miliarde de astfel de pachete au intrat pe piața europeană, mai mult decât dublu față de anul precedent, iar 91% dintre ele provin din China.

Această cantitate uriașă reprezintă atât o provocare economică, cât și una legată de siguranță, deoarece multe produse pot fi periculoase, contrafăcute sau neconforme cu standardele UE, scăpând de controalele stricte din cauza volumului imens.