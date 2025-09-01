Guvernul va merge luni, de la ora 19.00, în Parlament, pentru a-și angaja răspunderea pe cinci proiecte legislative incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a fost stabilită de Birourile permanente reunite la aceeași oră.

Executivul a aprobat vineri pachetul doi de austeritate, care a fost împărțit în șase proiecte de lege, însă doar cinci au trecut de ședința de guvern, cel referitor la administrația locală fiind retras de pe ordinea de zi.

Cele cinci proiecte vizează modificări în domeniul pensiilor de serviciu, măsuri în sistemul de sănătate, schimbări în guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, precum și măsuri de redresare și utilizare mai eficientă a resurselor publice.

Pentru aceste proiecte, adoptate vineri, Guvernul urmează să se reunească din nou luni, la ora 16.00, pentru a analiza amendamentele propuse. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, ședința va fi precedată de o reuniune a coaliției cu același scop – revizuirea amendamentelor.

Ulterior, la ora 19.00, va avea loc procedura oficială a angajării răspunderii în Parlament.

În acest context, premierul Ilie Bolojan nu va putea merge luni la Constanța, unde președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să efectueze o vizită oficială.

Potrivit surselor oficiale, guvernanții au ajuns la un acord asupra modificărilor din sistemul pensiilor magistraților, proiectul stabilind vârsta standard de pensionare la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 10 ani, în care magistrații se pot pensiona anticipat. Reforma în sănătate prevede reducerea spitalizării continue cu aproximativ 20% și creșterea ponderii consultațiilor în ambulatoriu, decontarea acestora fiind majorată la 6,5 lei.

Prin proiectul de lege privind companiile de stat, numărul membrilor consiliilor de administrație va fi redus la 3 pentru companiile cu unic acționar statul român și la 5 pentru cele cu alți acționari, iar remunerația maximă va fi limitată la dublul mediei câștigului salarial brut din domeniul respectiv. De asemenea, proiectul prevede reducerea personalului de specialitate cu 10% și a celor din serviciile suport cu 30% în cadrul ANCOM, ANRE și ASF, precum și diminuarea salariilor de bază cu 30%.

Pachetul fiscal conține noi taxe și măsuri care ar urma să genereze un impact bugetar de 3,7 miliarde lei, inclusiv o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare pachet extracomunitar de până la 150 de euro, impozit pe afiliați în locul impozitului minim pe cifra de afaceri și majorarea capitalului social pentru firme, în funcție de cifra de afaceri. Totodată, se prevăd majorări ale impozitului pe proprietate și pe autoturisme, ajustate după gradul de poluare, creșterea impozitului pentru câștigurile la bursă și impozitarea tranzacțiilor cu criptomonede cu 16%.