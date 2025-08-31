Măsurile economice pentru magistrați au fost luate după consultări și deciziile CCR
Președintele a spus că măsurile economice care îi privesc pe magistrați au fost luate ținând cont de consultări și de deciziile anterioare ale Curții Constituționale. El a menționat că s-a uitat la hotărârile mai vechi ale CCR și că nu poate anticipa cum se va pronunța instituția în legătură cu această măsură, dar a arătat că procesul a fost făcut cu atenție.
„M-am uitat şi pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR faţă de această măsură. Aşa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă şi citind deciziile CCR de până acum.”
Magistrații care mai au un an până la pensie pot lucra încă un an
Magistrații români au lucrat de două-trei ori mai mult decât cei din Europa
Președintele Nicușor Dan a spus la Chișinău că pensiile magistraților ar trebui decise de Parlament, nu de el sau de Guvern. A adăugat că Guvernul poate face propuneri, dar Parlamentul trebuie să ia decizia finală.
„Asta e o discuţie şi o să las Parlamentul să o tranşeze. Guvernul propune şi Parlamentul să tranşeze. Magistraţii din România au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene. Eu am solicitat 15 ani în loc de zece ani (n.r.- perioada de tranziţie până când vârsta de pensionare a magistraţilor va ajunge la 65 de ani), pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, pensie specială, magistraţii din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene.
Un aviator din România munceşte cât un aviator din Spania, un poliţist din România munceşte cât un poliţist din Franţa, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistraţii, şi am avut exerciţiul ăsta aproape zilnic o perioadă, au muncit în anii aceştia de două-trei ori mai mult decât analogii din ţările europene şi atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că este rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne află, să îi cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi. Mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult mi se pare excesiv, pentru că ei au muncit toată perioada asta.”