Președintele a spus că măsurile economice care îi privesc pe magistrați au fost luate ținând cont de consultări și de deciziile anterioare ale Curții Constituționale. El a menționat că s-a uitat la hotărârile mai vechi ale CCR și că nu poate anticipa cum se va pronunța instituția în legătură cu această măsură, dar a arătat că procesul a fost făcut cu atenție.

„M-am uitat şi pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR faţă de această măsură. Aşa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă şi citind deciziile CCR de până acum.”

Nicuşor Dan a explicat că a cerut ca pensionarea magistraților să nu fie amânată mai mult decât dublu față de termenul inițial. El a arătat că, în ultimii ani, magistrații din România au muncit de două-trei ori mai mult decât cei din alte țări europene. Din acest motiv, consideră că, pentru cei care mai au un an până la pensie, este acceptabil să li se ceară să mai lucreze încă un an, iar pentru cei care mai au trei ani, să rămână în funcție șase. Totuși, a spus că o prelungire mai mare ar fi exagerată, având în vedere efortul pe care aceștia l-au depus deja.

„Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta.”

Președintele Nicușor Dan a spus la Chișinău că pensiile magistraților ar trebui decise de Parlament, nu de el sau de Guvern. A adăugat că Guvernul poate face propuneri, dar Parlamentul trebuie să ia decizia finală.

