Pentru prima dată în România, celebra Oprah Winfrey va urca pe scena BRAND MINDS 2026, cel mai prestigios summit de business al anului, care va avea loc la Romexpo, între 16 și 17 septembrie. Evenimentul reunește lideri, vizionari și antreprenori din întreaga lume, iar organizatorii estimează o participare de peste 5.000 de persoane din 50 de țări.

Oprah Winfrey va susține o conferință dedicată leadershipului autentic și puterii empatiei în afaceri, împărtășind experiențele sale despre cum să inspiri echipe și să depășești obstacolele în vremuri dificile. Prezența ei marchează cea de-a 12-a ediție a summitului BRAND MINDS, recunoscut ca un reper global în domeniul inovației și dezvoltării personale.

Pe scenă, alături de Oprah, va urca și Seth Godin, expert internațional în marketing, care va analiza noile tendințe în domeniu și va explica cum strategiile moderne pot influența deciziile de cumpărare într-o eră digitală.

Organizatorii subliniază că BRAND MINDS oferă o oportunitate unică de a învăța direct de la personalități care modelează mediul internațional de afaceri, iar prezența lui Oprah Winfrey la București confirmă poziția tot mai solidă a României pe scena globală a businessului.

Biletele pentru BRAND MINDS 2026 sunt deja disponibile pe site-ul oficial al evenimentului, începând de la 399 de euro.

Oprah Winfrey este o personalitate media americană de renume mondial, recunoscută ca realizatoare de televiziune, producătoare, actriță, autoare și filantropă. A devenit celebră datorită talk-show-ului său, „The Oprah Winfrey Show”, și este considerată una dintre cele mai influente femei din lume.

„The Oprah Winfrey Show” a fost difuzat timp de 25 de ani, între anii 1986 și 2011, și a devenit cel mai bine cotat talk-show din istoria televiziunii americane. A fost urmărit de milioane de telespectatori din întreaga lume și a revoluționat formatul emisiunilor de tip talk-show, prin abordarea unor teme sincere și personale.

În anul 1988, a înființat Harpo Productions, o companie de producție de film și televiziune, devenind a treia femeie din istoria divertismentului american care deține propriul său studio. Prin compania sa, a produs o serie de emisiuni și filme de succes.

În anul 2011, a lansat propria sa rețea de televiziune prin cablu, Oprah Winfrey Network (OWN), care înlocuiește canalul Discovery Health.

Născută în sărăcie în Mississippi, în anul 1954, Oprah a avut o copilărie marcată de greutăți. A fost crescută de bunica sa maternă într-o fermă, unde a învățat să citească de la o vârstă fragedă. La vârsta de 19 ani, a devenit prima co-prezentatoare de știri afro-americană a stației locale WLAC-TV din Nashville. Ulterior, a preluat un talk-show matinal cu audiență scăzută în Chicago și l-a transformat rapid într-un succes.

Experiențele sale personale, inclusiv abuzurile suferite în copilărie, au motivat-o să devină o susținătoare ferventă a luptei împotriva abuzurilor asupra copiilor, susținând crearea unei baze de date naționale cu abuzatorii.

Oprah are o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari.