Familia actorului a confirmat că Edward Faulkner a murit din cauze naturale într-un centru de îngrijire din Vista, California. Informația a fost făcută publică de fiica sa, Leslie Wadsworth.

Aceasta a transmis și un mesaj despre personalitatea tatălui ei, subliniind latura sa mai puțin cunoscută:

„În afara ecranului, Faulkner nu și-a pierdut niciodată dragostea din copilărie pentru magie, bucurându-și prietenii și familia cu trucuri și iluzii de-a lungul vieții. Colegii și cei apropiați și-l amintesc pentru bunătatea și căldura autentică — calități care l-au definit la fel de mult ca întreaga sa carieră”, a spus Leslie Wadsworth.

Fielden Edward Faulkner II s-a născut pe 29 februarie, la Lexington, Kentucky, fiind cel mai mic dintre cei doi copii ai familiei. Tatăl său era proprietarul unei firme de materiale de construcții, iar mama, Ferie June, era profesoară de muzică. Încă din adolescență, înălțimea și aptitudinile de călăreț i-au conturat un profil potrivit pentru rolurile de western.

Pasiunea pentru teatru s-a dezvoltat în timpul studiilor universitare. Faulkner a urmat cursurile Universității din Virginia și ale Universității din Kentucky, unde a început să joace pe scenă. În 1954 a absolvit, iar după aceea a servit timp de doi ani în Forțele Aeriene ale SUA, ca pilot de vânătoare.

În 1958, s-a mutat la Los Angeles pentru a-și construi o carieră în actorie. Acolo l-a întâlnit pe regizorul Andrew V. McLaglen, care avea să îi influențeze parcursul artistic. Prima apariție a actorului a fost într-un episod din Have Gun — Will Travel, pentru care a primit onorariul de 80 de dolari pe zi.

Debutul pe marele ecran a venit în 1960, în filmul G.I. Blues, unde Faulkner a jucat alături de Elvis Presley. Apariția i-a oferit vizibilitate și l-a recomandat pentru alte roluri.

În 1965, actorul a revenit pe platourile de filmare alături de Presley în comedia muzicală Tickle Me. A interpretat rolul instructorului de fitness Brad Bentley, consolidându-și astfel prezența în producțiile destinate marelui public.

Aceste colaborări l-au adus în atenția publicului larg și au arătat versatilitatea sa, chiar dacă genul său preferat a rămas westernul.

Cariera lui Faulkner a luat amploare odată cu colaborările constante cu regizorul Andrew V. McLaglen. Actorul a fost distribuit în șase filme alături de John Wayne: McLintock! (1963), The Green Berets (1968), Hellfighters (1968), The Undefeated (1969), Rio Lobo (1970) și Chisum (1970).

Într-un interviu acordat în 2019, actorul își amintea cu umor: „Pe ecran, nu am câștigat niciodată o bătaie… eram mereu băiatul rău.” Faulkner povestea și cum a fost distribuit în The Green Berets:

„Când am auzit de proiect, i-am trimis o notă lui Duke în care i-am scris: La fel ca tine, am purtat o pălărie Stetson destul de mult timp. Poate ar fi timpul să schimbăm pălăria cu o beretă. O săptămână mai târziu, am aflat că fusesem distribuit în film”, a spus Edward Faulkner.

Legătura cu Wayne a depășit cadrul profesional. Cei doi obișnuiau să joace șah în timpul liber.

„Am jucat de sute de ori împreună… Din când în când îl lăsam să câștige”, spunea Faulkner. Odată, chiar și decolarea unui avion a fost amânată pentru a nu le întrerupe partida.

Dincolo de westernuri, Faulkner a avut roluri în producții precum How to Murder Your Wife (1965), The Navy vs. the Night Monsters (1966), Nobody’s Perfect (1968), The Shakiest Gun in the West (1968) și The Man (1972).

În televiziune, a apărut în seriale populare ale vremii, printre care Dragnet, Lassie, Gilligan’s Island, Mod Squad, The Fugitive, Cannon, Adam-12 și The Six Million Dollar Man. De asemenea, a avut numeroase roluri în producții western consacrate, precum Gunsmoke, Rawhide, Bonanza și The Virginian. Aceste apariții i-au consolidat imaginea de actor versatil.

În 1976, Edward Faulkner a ales să se retragă din prim-planul cinematografiei și s-a orientat spre mediul de afaceri. A activat mai mult de un deceniu în domeniul leasingului de containere maritime și în industria hotelieră internațională.

Actorul a fost căsătorit aproape 60 de ani cu Barbara, iubita sa din liceu. Cei doi au jucat împreună încă din perioada studenției, în piesa Our Town de Thornton Wilder. Barbara a murit în 2013. Cuplul a avut patru copii.