La nivel european, dezbaterea privind viitorul mobilității prinde contur odată cu apropierea termenelor de reducere a emisiilor. Reprezentanții sectorului auto au transmis că, deși transformarea către vehicule cu emisii reduse este în curs, ritmul actual nu permite atingerea obiectivelor impuse pentru 2030 și 2035.

„Este în desfășurare o mare transformare, dar nu suficient de rapidă pentru a atinge obiectivele (…). Reglementările care ni se aplică sunt prea rigide. Credem că trebuie adaptate la realitate”, a declarat Sigrid de Vries, directoarea generală a Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA).

Mesajul este în linie cu cel transmis anterior de ACEA și de patronatul european al componentelor auto, CLEPA. Cele două organizații au înaintat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, argumentând că respectarea termenelor stabilite pentru reducerea emisiilor nu mai este fezabilă.

În prezent, sectorul auto generează aproximativ 7% din produsul intern brut al Uniunii Europene. De aceea, organizațiile consideră necesar un dialog aprofundat cu Bruxelles-ul, pentru ca tranziția să rămână sustenabilă atât din punct de vedere economic, cât și social.

Discuțiile oficiale cu președinta Comisiei Europene sunt programate la finalul acestei săptămâni. Cele două organizații urmează să transmită propuneri concrete privind modificarea etapelor de implementare a obiectivelor climatice.

În urmă cu mai puțin de un an, ACEA și CLEPA au reușit să obțină o prelungire a termenului-limită pentru reducerea emisiilor din 2025 până în 2027. Această reușită este văzută acum ca precedent pentru negocierile care vizează perioada de după 2030.

Sigrid de Vries a menționat că revendicările nu se concentrează exclusiv pe cifre, ci pe flexibilitatea procesului.

„Vrem să identificăm numeroasele opțiuni existente, să discutăm despre ele și să luăm decizii. Nu trebuie să cădem în capcana de a spune: vom ajunge la X %. Sunt probleme de fond mult mai fundamentale”, a precizat aceasta.

Reprezentanții industriei susțin că reglementările trebuie să țină cont de realitatea pieței, de infrastructura existentă și de disponibilitatea consumatorilor. În lipsa unei ajustări, există riscul ca investițiile să fie încetinite, iar competitivitatea europeană să fie afectată.

Un alt aspect subliniat de sectorul auto privește presiunea venită din partea competitorilor internaționali, în special din China. Între ianuarie și iulie, mașinile electrice cu baterii au reprezentat 15,6% din totalul vânzărilor în Uniunea Europeană, cu o creștere semnificativă a producătorilor chinezi.

Compania BYD a depășit Tesla pe piața europeană, profitând de reculul suferit de producătorul american. Datele arată că BYD deține în prezent o cotă de piață de 1,2%, comparativ cu 0,8% pentru Tesla.

Vânzările companiei americane au scăzut cu 42,4% față de anul trecut, în timp ce BYD a raportat o creștere de 206,4%.

„Producătorii chinezi nu au obiective foarte rigide și nici o politică unică privind tehnologia, dar reușesc o transformare a consumatorilor într-un timp incredibil de scurt (…). Nu spun că tot ceea ce fac este perfect (…), dar colaborează cu industria și cu piața pentru a se adapta pe parcurs, sunt flexibili”, a subliniat De Vries.

Deși există producători care se diferențiază printr-o poziție proprie, precum Volvo, majoritatea industriei auto europene solicită mai multă flexibilitate în stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor. Reprezentanții sectorului cer stimulente pentru creșterea cererii de vehicule nepoluante și o extindere a rețelei de încărcare, pentru a elimina reticența consumatorilor.

„Nu există un răspuns simplu, trebuie să facem întregul cadru mai competitiv”, a declarat Sigrid de Vries, care a evidențiat importanța reducerii costurilor la energie, a accelerării procesului de inovare și a sprijinirii industriei europene de baterii.

Constructorii consideră că transformarea poate deveni realitate doar dacă vor exista „condiții favorabile”. „Dacă nu, vom eșua, iar nimeni nu își dorește asta. Trebuie să fim mai pragmatici”, a subliniat directoarea generală ACEA.

Chiar dacă nu a oferit cifre concrete, De Vries a admis că Executivul european ar putea lua în considerare menținerea vânzărilor de mașini hibride după 2035.

„Există soluții diferite care se pot aplica. Extinderea utilizării și a rolului tehnologiilor hibride sau hibride plug-in este, în mod evident, un pas important”, a precizat aceasta.

În opoziție cu solicitările formulate de ACEA, există companii din domeniul mobilității electrice care sprijină ferm termenul stabilit pentru 2035. Printre acestea se numără Uber și Volvo, care susțin că obiectivele trebuie menținute fără modificări.

De aceeași parte se află și un grup de medici și specialiști în boli cardiorespiratorii. Aceștia atrag atenția asupra impactului negativ pe care poluarea aerului îl are asupra sănătății populației și susțin aplicarea strictă a măsurilor planificate.

Un posibil indiciu privind direcția pe care o va urma Uniunea Europeană în reglementarea sectorului auto ar putea apărea miercuri. Ursula von der Leyen urmează să se adreseze Parlamentului European de la Strasbourg, în cadrul dezbaterii privind Starea Uniunii, eveniment în care ar putea include referiri la viitorul politicilor în domeniul transporturilor.