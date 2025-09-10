În cursul zilei de miercuri, președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire cu mediul de afaceri american din România. În urma acestei întrevederi, președintele României a oferit mai multe declarații, vorbind și despre facturile la energie, gestionarea deficitului bugetar și reforma administrației publice. Șeful statului spune că acestea vor fi prioritățile pentru următoarea perioadă.

Șeful statului a participat la AmCham CEO Business Forum 2025, organizat de Camera de Comerț Americană în România, unde a avut discuții cu reprezentanți ai companiilor americane.

Președintele a subliniat că se va întâlni în curând cu ministrul Energiei, Virgil Ivan, pentru a discuta mixul energetic și colaborarea dintre companiile din domeniu și ANRE, astfel încât prețurile să fie echilibrate pentru consumatori și companii.

„O să mă întâlnesc cu dl. ministru Ivan – ne-am văzut deja la Cernavodă, iar vineri sau luni-marți vom avea o nouă discuție. Inclusiv în programul meu prezidențial vorbim despre mixul energetic și despre colaborarea dintre companiile energetice și ANRE, astfel încât prețul pe piață să fie bun atât pentru companii, cât și pentru consumatori”, a spus Nicușor Dan.

El a mai precizat că nu există riscul ca deficitul bugetar să ajungă la 11%, așa cum au apărut speculații recente, adăugând că România a înregistrat un deficit de 9,3%, conform raportului Comisiei Europene, iar amânarea unor facturi este o practică uzuală.

„Nu se pune problema ca deficitul României să fie 11%. Noi am avut un deficit de 9,3%, conform raportului Comisiei Europene. Faptul de a amâna facturi este o practică pe care toată lumea o face.”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că discuția privind reducerea personalului din administrația publică va avea loc săptămâna viitoare, cu sau fără implicarea sa, aceasta fiind data asumată de coaliție. El și-a exprimat dorința ca discuțiile să rămână între parteneri și să fie mai puțin mediatizate, menționând că, în trecut, partidele au avut poziții diferite, dar au reușit să le armonizeze, și că nu intenționează să amplifice aceste dezbateri în continuare.