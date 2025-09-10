Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit la AmCham CEO Business Forum 2025 despre situaţia economică și a transmis un mesaj de stabilitate, spunând că sfârșitul anului 2026 va fi „capătul tunelului”. El a explicat că, deși unele lucruri s-au făcut repede și ar fi putut fi făcute altfel, mesajul său rămâne de stabilitate. Acesta a dat asigurări că anul 2026 va fi mai ușor pentru că bugetul va fi adaptat realităților.

Nicuşor Dan a mai spus că România, economia și populația vor trece prin dificultăți în anul 2026, dar că sfârșitul anului viitor va marca un punct de revenire.

„Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Şi 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităţilor. România, mediul economic, populaţia, vor fi în oarecare suferinţă, 2026. Sfârşit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm. Stabilitatea este principala noastră prioritate. Vom fi în oarecare suferinţă în 2026.”

Nicuşor Dan a explicat, totodată, că România nu are momentan un plan clar de reformă a statului. El a spus că, deși există bună intenție în multe zone ale administrației publice, nu se vede o urgență a reformei la nivelurile medii și inferioare ale administrației. De aceea, el consideră important ca mediul privat să fie implicat în procesul de gândire despre cum să fie realizată reforma și a subliniat că dialogul cu acesta este foarte important.

Președintele a precizat că există voință de reformă, dar că mai sunt multe de făcut pentru implementarea ei. El și-a exprimat optimismul pentru perioada următoare și a arătat deschiderea de a colabora cu mediul privat.

Totodată, Nicuşor Dan a menționat că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne esențial, fiind bine conturat în zona de securitate, și a spus că este responsabilitatea ambelor părți să-l consolideze, să-l îmbunătățească și să-l extindă și pe partea economică.