Mulți șoferi cred că, forțând rezervorul după primul clic al pompei, câștigă câțiva kilometri în plus. În realitate, acest obicei înseamnă combustibil pierdut, risc de defecțiuni și facturi de sute de lire. Specialiștii subliniază că mecanismul de oprire automată nu este o „opțiune”, ci un sistem de siguranță menit să prevină supraîncărcarea.

Economia reală nu vine din artificii la pompă, ci din disciplină: presiunea corectă în pneuri, accelerări line, întreținerea regulată și alimentarea inteligentă. Aplicate constant, aceste reguli simple pot reduce consumul cu 20–30%, diferență care se simte la fiecare plin și în bugetul anual al unei familii.

„Umplerea completă” presupune continuarea alimentării după ce pistolul de la pompă s-a oprit automat la primul clic. Mulți șoferi o fac pentru a rotunji suma de pe bon sau pentru a „înghesui” câțiva litri în plus. Dincolo de iluzia că obțin mai multă autonomie pe drum, practica nu este deloc eficientă, arată experții Show Plates World citați de Lancs.live.

Mecanismul care întrerupe fluxul de combustibil nu este opțional, explică experții, ci un sistem de siguranță. El indică faptul că rezervorul a atins nivelul corect, iar continuarea alimentării nu face decât să împingă benzina acolo unde nu ar trebui să ajungă.

Când se forțează alimentarea, combustibilul suplimentar poate fi deviat fie în sistemul de recuperare al pompei, fie în canalizarea de sub gâtul rezervorului. În ambele cazuri, șoferul plătește pentru un volum de carburant care nu ajunge efectiv în mașină.

La început, pierderea poate însemna doar câțiva bani la o alimentare. Însă, în timp, obiceiul se traduce în zeci sau chiar sute de lei irosiți anual. Mai grav, forțarea repetată a rezervorului poate afecta componente sensibile ale sistemului de alimentare.

Specialiștii atrag atenția că economiile nu țin doar de modul în care alimentăm, ci și de obiceiurile de condus și de întreținerea mașinii. Diferența dintre un șofer atent și unul grăbit sau neglijent poate însemna chiar 20–30% la consumul lunar.

Iată câteva reguli simple recomandate:

Presiunea corectă în pneuri. Roțile umflate sub nivelul indicat de producător cresc frecarea cu asfaltul și pot adăuga câteva procente la consum.

Condus lin, fără accelerări și frânări bruște. Menținerea unei viteze constante și anticiparea traficului reduc semnificativ risipa de carburant.

Viteză moderată pe autostradă. Creșterea de la 110 la 140 km/h poate aduce un plus de 20–25% la consum.

Schimbarea treptelor la timp. În cazul cutiilor manuale, trecerea într-o treaptă superioară la turații joase ajută la economie.

Utilizarea responsabilă a aerului condiționat. Climatizarea poate însemna până la un litru în plus la fiecare 100 km.

Reducerea greutății inutile. Bagajele permanente în portbagaj sau portbagajul de plafon montat tot anul cresc rezistența și, implicit, consumul.

Întreținerea periodică. Schimbul de ulei, filtre curate și verificarea bujiilor mențin motorul eficient și scad cheltuielile pe termen lung.

Majoritatea vehiculelor moderne sunt echipate cu un recipient cu cărbune activ, parte a sistemului de control al emisiilor. Rolul acestuia este să absoarbă vaporii de benzină atunci când rezervorul este deschis, prevenind poluarea și mirosurile toxice.

Dacă lichidul ajunge accidental în această piesă – ceea ce se întâmplă atunci când se alimentează peste limită – canistra se contaminează și poate fi compromisă definitiv. Înlocuirea ei nu este ieftină: facturile ajung frecvent până la 500 de lire sterline, atrag atenția mecanicii.

Un astfel de defect nu se rezumă doar la costuri. Mașina poate pica testele de emisii, iar martorul „check engine” se poate aprinde constant.

Pe lângă daunele directe, există și un efect fizic ignorat de mulți șoferi: combustibilul se dilată la temperaturi ridicate. Astfel, dacă rezervorul este „umflat” după primul clic, vara se poate ajunge la scurgeri, la pierderi suplimentare și chiar la miros persistent de carburant în jurul mașinii.

Experții spun că un șofer care a forțat rezervorul ar trebui să fie atent la câteva simptome:

aprinderea martorului „verifică motorul”;

miros de combustibil în jurul mașinii;

întreruperi repetate ale pompei la alimentările ulterioare.

Depistarea din timp a acestor probleme poate preveni cheltuieli suplimentare la service.

Specialiștii recomandă respectarea regulii simple: oprirea la primul clic. Orice încercare de a mai adăuga câțiva mililitri de combustibil aduce doar riscuri.

Pentru cei care vor să știe exact cât plătesc, multe pompe moderne permit presetarea sumei sau a cantității dorite. Astfel, se poate evita tentația de a „rotunji” cifra afișată pe ecran.

Pe lângă renunțarea la umplerea excesivă, există și un alt sfat vehiculat de specialiști: alimentările mai dese, atunci când rezervorul este pe jumătate gol. Logica este simplă – cu mai mult combustibil în rezervor, există mai puțin aer, ceea ce reduce evaporarea benzinei.

„Cu cât țineți mai multă benzină în rezervor, cu atât mai puțin aer umple spațiul gol. Când combustibilul se întâlnește cu aerul, acesta se evaporă mai repede. Rezervele de benzină au un acoperiș interior care limitează evaporarea, conducerea cu mai puțin oxigen în rezervor elimină acest lucru în continuare. Este un pont grozav”, explică James Baker, reprezentant RegCarCheck.

Într-o perioadă în care prețurile la carburanți rămân ridicate, fiecare litru contează. Gesturile mărunte la pompă, de la evitarea topping off-ului până la alimentările mai frecvente, pot face diferența între o mașină care consumă eficient și una care generează cheltuieli suplimentare.