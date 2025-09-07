Informație pentru cei care au casă la curte! Atingerea echilibrului potrivit între umiditatea solului și temperatura aerului în timpul căldurii ridicate sau extreme este esențială pentru grădini sănătoase.

În perioadele cu temperaturi ridicate, oamenii transpiră mult pentru a elibera căldura corpului. Plantele se mențin răcoroase folosind un proces similar, numit transpirație. Rădăcinile absorb apa, pe care frunzele o eliberează pentru a răci aerul din jur. Solul îmbibat cu apă elimină oxigenul de care plantele au nevoie pentru a transpira eficient – iar când temperaturile aerului continuă să crească, plantele se supraîncălzesc.

Udarea excesivă stresează plantele care deja se luptă să supraviețuiască temperaturilor ridicate. Afectează negativ absorbția apei și a nutrienților, împiedică creșterea și îngălbenește sau ofilește frunzele.

Putregaiul rădăcinilor poate apărea și poate duce la moartea plantelor. Excesul de umiditate duce și la infecții fungice, dăunători de insecte și putregaiul coroanei.

Pare logic ca o plantă veștedă să aibă nevoie de apă, dar adăugarea apei nu este întotdeauna soluția corectă și ar putea agrava problema, potrivit The Spruce.

Nu este ceva neobișnuit ca plantele să se ofilească în soarele puternic de după-amiază. Primii 5-7 cm de sol pot părea uscați, dar umiditatea la adâncimi de 15-20 cm permite plantelor să transpire eficient. Iată câteva moduri de a evita udarea excesivă și de a ajuta plantele să supraviețuiască căldurii verii.

Udarea mai rar, dar pentru perioade mai lungi de timp, permite umidității să pătrundă mai adânc în zona rădăcinilor, unde este cea mai mare nevoie.

Apa furnizată în timpul căldurii de după-amiază se evaporă prea repede pentru ca plantele să o poată utiliza eficient. Udați în perioadele mai răcoroase, dimineața devreme sau seara târziu, pentru cele mai bune beneficii.

Udarea la nivelul solului facilitează udarea, reducând riscul de boli fungice, care tind să se dezvolte odată cu udarea de deasupra în perioadele cu temperaturi ridicate.

Un contor de umiditate este un instrument util care citește câtă apă este în sol și calculează câtă este necesară.

Lăsați primii 5-7 cm de sol să se usuce înainte de a uda bine.

Instalați un pluviometru și urmăriți prognozele meteo din zonă. Cunoașterea precipitațiilor și a cantităților așteptate ajută la determinarea dacă și când să udați.

Mulciul susține vigoarea plantelor prin răcirea solului și menținerea umidității în timpul căldurii extreme.

Opriți cronometrele pentru sistemele de irigații și udați „după cum este necesar”.

Plantele de pat și legumele de grădină au nevoi similare de apă, dar copacii, arbuștii și alte plante ornamentale pot necesita o cantitate diferită. Evitați greșelile înțelegând nevoile de umiditate ale diferitelor tipuri de plante.

Atunci când cultivați în recipiente, găurile de drenaj sunt esențiale. Plantele în ghiveci se usucă mai repede, dar sunt la fel de ușor de deteriorat de solul ud ca și plantele cultivate în pământ.

Putregaiul rădăcinilor și putregaiul coroanei indică instalarea unei boli ireversibile, care duce de obicei la pierderea plantelor.

Pierderea vigorii: Planta crește lent sau devine atrofiată.

Frunze ofilite galbene sau maronii: Frunzele își pierd culoarea verde, se ondulează și se ofilesc.

Căderea prematură a frunzelor: Plantele pierd frunzișul cu aspect normal.

Tulpini căzute sau moi: Tulpinile se îndoaie sau cad

Pete de apă și bășici pe frunziș: Pe frunze apar pete maronii adâncite sau bășici umplute cu apă, în relief.

Apă acumulată: Apa nu se scurge în jurul plantei sau suprafața solului rămâne constant umedă.

Sol mucegăit: Mucegai alb, gri, verde sau negru apare la suprafața solului.

Mucegaiul fungic: Mucegaiul fungic infestează plantele.

Putregaiul rădăcinilor: Rădăcinile devin moi și maronii sau negre.