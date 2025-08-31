Informație pentru cei care stau la curte. Există sute de soiuri de usturoi în întreaga lume; acestea vin în diferite tipuri, arome și dimensiuni. Recordul mondial pentru cel mai mare bulb de usturoi este deținut de Robert Kirkpatrick din California, al cărui usturoi cântărea 1,19 kg.

Dacă vreți o recoltă bună de usturoi, aceste sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți creșterea bulbilor. Iată ce recomandă site-ul homesandgardens.com.

Când vine vorba de alegerea soiului potrivit de usturoi, aveți mai multe opțiuni: De exemplu, soiurile de usturoi cu gât moale, cum ar fi „Silverskin” și „Anghinare”, se găsesc în mod obișnuit în magazinele alimentare și au o aromă mai blândă.

Soiurile „Rocambole” și „Porțelan” au un gust mai puternic și sunt mai potrivite pentru climatele mai reci. Usturoiul are un sistem radicular slab dezvoltat, motiv pentru care are cerințe ridicate cu privire la apă și necesită o umiditate constantă a solului. Insuficiența umidității împiedică creșterea bulbilor de usturoi.

Informație pentru cei care stau la curte. Usturoiul prosperă într-un pământ bine drenat, cu multă materie organică. Alegeți un loc mai însorit din grădină și pregătiți pământul îndepărtând toate buruienile și adăugând compost sau gunoi de grajd.

Desfaceți bulgării de pământ și asigurați-vă că zona nu are resturi de piatră care ar putea împiedica dezvoltarea bulbilor. Usturoiul poate fi plantat toamna sau primăvara, iar terenul se pregătește toamna. Înainte de a se efectua lucrarea de arat, se recomandă aplicarea gunoiul de grajd. Usturoiul este cultivat, de obicei, din căței individuali.

Separați cățeii de bulbul de usturoi proaspăt, asigurându-vă că rămân intacți și nedeteriorați. Usturoiul se plantează la o distanță de 25-30 cm între rânduri și 5-10 cm între plantele de pe rând, la o adâncime de 6 cm pentru cultura de toamnă sau 4 cm pentru cultura de primăvară. Cultura nouă se irigă după plantare.

Informație pentru cei care stau la curte. Pentru a proteja cățeii de usturoi și a ajuta la conservarea umidității, aplicați un strat de mulci, cum ar fi paie sau frunze tocate, în jurul plantelor. Acest lucru va ajuta la combaterea buruienilor.

Udați usturoiul în mod regulat, menținând solul cât mai umed, dar nu îmbibat cu apă. Usturoiul necesită aproximativ un cm de apă pe săptămână, fie din precipitații, fie din irigații.

Bulbii de usturoi sunt gata de recoltat atunci când frunzișul începe să devină galben sau maroniu. Pentru a recolta acești bulbi folosiți o furculiță sau o lopată pentru a desprinde cu grijă pământul din jurul lor.

Apoi, ridicați ușor bulbii, cu mare grijă să nu-i deteriorați. Scuturați excesul de pământ și așezați plantele de usturoi într-o zonă uscată și bine ventilată, timp de aproximativ două până la trei săptămâni. Acest proces permite straturilor exterioare ale bulbilor să se usuce și să se întărească, prelungindu-le în mod semnificativ durata de viață.