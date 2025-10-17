Epicentrul cutremurului a fost situat la 69 de kilometri adâncime, la aproximativ 100 de metri de localitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte, din sudul Filipinelor. Seismul survine la o săptămână după două cutremure puternice, de 7,4 și 6,7 grade, produse în estul insulei Mindanao, în urma cărora cel puțin opt persoane și-au pierdut viața.

La sfârșitul lunii septembrie, un alt cutremur semnificativ, de magnitudinea 6,9, a afectat insula Cebu, provocând 72 de decese și distrugând aproximativ 72.000 de locuințe.

Filipinele, aflate pe Centura de Foc a Pacificului, se confruntă frecvent cu activitate seismică intensă.

”Am simţit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă!, a declarat AFP un salvator, Ralph Cadalena.

Un cutremur de magnitudinea 7,4 a avut loc pe 10 Octombrie, în largul coastelor sud-estice ale Filipinelor, conform Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS). La început, autoritățile locale au emis avertismente privind posibile valuri de tsunami periculoase, însă ulterior alerta a fost ridicată.

Autoritățile din Filipine și din mai multe țări vecine au declanșat o alertă de tsunami, după ce un cutremur puternic de magnitudinea 7,4 a lovit zonele de coastă sudice ale arhipelagului. Potrivit biroului local de seismologie, seismul a generat îngrijorări legate de posibile pagube și replici, relatează AFP.

Mai multe țări au emis alerte pentru populația de pe litoral, recomandându-le locuitorilor să se adăpostească în zone sigure. Sistemul american de avertizare pentru tsunami a semnalat că valuri periculoase ar putea afecta coastele aflate până la 300 km de epicentrul cutremurului.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a anunțat, ulterior, că pericolul de tsunami în Filipine a trecut, deși inițial se estimase că valurile ar putea ajunge între 1 și 3 metri. Cu toate acestea, avertismentele emise de alte agenții rămân încă active.

Oamenii au ieșit speriați pe străzi după cutremurul care a lovit largul coastei estice a insulei Mindanao, la aproximativ 123 de kilometri de Davao, cel mai mare oraș din regiune, la o adâncime de 58,1 kilometri. Seismul s-a produs în jurul orei 9:45 dimineața, ora locală, conform datelor USGS. Până în prezent, nu au fost raportate pagube materiale, transmite BBC.

Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie (Phivolcs) a emis inițial un avertisment privind un „tsunami distructiv, cu valuri care pot pune viața în pericol”, recomandând evacuarea preventivă a populației din regiunile de coastă estice și sudice ale țării.