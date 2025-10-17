Portalul www.erovinieta.ro și aplicația eTarife vor fi indisponibile pentru achiziția rovinietei și a peajului între 17 octombrie, ora 23:45, și 19 octombrie, ora 4:00, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În această perioadă, utilizatorii nu vor putea efectua plăți sau emite documentele necesare.

„Această întrerupere este necesară întrucât banca parteneră a CNAIR SA în procesul de emitere a rovinietei şi peajului prin portalul www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”, se arată în anunţul companiei de drumuri.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că rovinieta poate fi cumpărată anticipat, cu maximum 30 de zile înainte de începerea perioadei de valabilitate, iar plata peajului se poate realiza până la miezul nopții a zilei următoare trecerii pe tronsonul cu taxă.

Rovinieta și peajul pot fi obținute și prin intermediul distribuitorilor autorizați, aceștia oferind posibilitatea plății prin diverse metode disponibile.

Potrivit celui mai recent tabel cu tarife rovinietă oferit de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, șoferii români trebuie să plătească, astfel:

Categoria A – Autoturisme

1 zi – 3,5 €

10 zile – 6 €

30 zile – 9,5 €

60 zile – 15 €

12 luni – 50 €

Categoria B – Vehicule de transport marfă (MTMA ≤ 3,5 t)

1 zi – 8,6 €

10 zile – 11,5 €

30 zile – 18,2 €

60 zile – 28,8 €

12 luni – 96 €

Categoria C – Transport marfă (MTMA > 3,5 t și ≤ 7,5 t)

1 zi – 4 €

7 zile – 16 €

30 zile – 32 €

12 luni – 320 €

Categoria D – Transport marfă (MTMA > 7,5 t și < 12 t)

1 zi – 7 €

7 zile – 28 €

30 zile – 56 €

12 luni – 560 €

Categoria E – Transport marfă (MTMA ≥ 12 t, max. 3 axe)

1 zi – 9 €

7 zile – 36 €

30 zile – 72 €

12 luni – 720 €

Categoria F – Transport marfă (MTMA ≥ 12 t, min. 4 axe)

1 zi – 11 €

7 zile – 55 €

30 zile – 121 €

12 luni – 1.210 €

Categoria G – Transport persoane (9–23 locuri, inclusiv șofer)

1 zi – 4 €

7 zile – 16 €

30 zile – 32 €

12 luni – 320 €

Categoria H – Transport persoane (peste 23 locuri, inclusiv șofer)

1 zi – 7 €

7 zile – 28 €

30 zile – 56 €

12 luni – 560 €

Dovada achitării taxei este necesară ori de câte ori se circulă pe rețeaua rutieră națională, însă doar atunci când deplasarea are loc în afara limitelor unei localități.

Valabilitatea rovinietei se extinde pe întreaga rețea rutieră națională, incluzând atât drumurile principale și secundare, cât și traseele europene, drumurile expres și autostrăzile.

Rovinieta nu este cerută pentru circulația pe drumurile din interiorul localităților – orașe, comune sau sate – și nici pe drumurile județene ori comunale care nu fac parte din rețeaua rutieră națională, europeană sau de autostrăzi.