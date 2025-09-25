Intervalul vizat este între orele 08:00 și 16:00, perioadă în care se vor desfășura lucrări de upgradare a infrastructurii de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe durata acestor lucrări, utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi pot întâmpina disfuncționalități de scurtă durată în transmiterea și confirmarea plăților realizate prin SMS.

CNAIR precizează că există alternative pentru evitarea problemelor legate de plata taxelor de drum. Rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității. În ceea ce privește peajul, acesta poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a zilei următoare în care a avut loc trecerea.

„CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 16:00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate funcţiona cu întreruperi de scurtă durată”, a transmis compania într-un comunicat.

Anterior, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat că demarează un proiect menit să reducă numărul de accidente rutiere. Este vorba despre implementarea a 400 de camere de supraveghere a traficului.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, acestea vor detecta viteza cu care circulă o mașină și vor calcula timpul în care a fost parcursă o secțiune de drum. Noile camere vor îndeplini trei funcții principale. Totodată, vor fi integrate în sistemul național e-Sigur.

În primul rând, vor monitoriza drumurile în timp rea. De asemenea, fiecare cameră va fi echipată cu un sistem radar omologat, care va detecta viteza autovehiculelor. Acestea vor putea calcula viteza medie a unui vehicul pe anumite tronsoane de drum, datorită conexiunii la un sistem centralizat de monitorizare.

Camerele vor fi montate în mai multe puncte ale unui drum. Pe DN1 urmează să fie montate 28 de puncte de supraveghere care vor filma în timp real mașinile.