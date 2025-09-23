Pe șantierul lotului 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al secțiunii de autostradă Ploiești-Buzău (A7), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81% pe cei 13,9 km ai lotului. Asocierea de constructori turci (Nurol-Makyol) este mobilizată în șantier cu 319 muncitori și 229 de utilaje și lucrează în special la terasamente, la amenajarea nodului rutier DN2 (Spătaru), la amenajarea nodului rutier DN2 B și la finalizarea podului peste calea ferată (km 60+985).

Circulația pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploiești-Buzău (A7) trebuie să fie deschisă până la finalul acestui an (2025) și că contractul, semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

Săptămâna trecută, a început asfaltarea primilor kilometri ai secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Antreprenorul austriac PORR Construct a așternut asfalt pe primii kilometri ai secțiunii cuprinse între Curtea de Argeș și Tigveni (10 km). Constructorul, mobilizat în șantier cu 620 de muncitori și 200 de utilaje, a ajuns la un stadiu fizic de aproape 80%.

Stația de asfalt, cea de betoane și baza de producție a prefabricatelor funcționează și asigură un flux continuu de materiale necesare activităților din șantier. Lucrările continuă pentru finalizarea celor două galerii ale tunelului Momaia (structură de rezistență, instalații, terasamente), în lungime de aproximativ 1.350 m.

Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, dacă antreprenorul își va menține ritmul actual de lucru, circulația pe acest sector ar putea fi deschisă mai devreme decât prevede termenul contractual (2027).

Pistol a semnat, zilele trecute, contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad – Oradea. El a precizat că asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Straco Holding SRL (România) are la dispoziție 24 de luni și un buget de 2,76 miliarde lei (fără TVA) pentru a finaliza cei 39,7 km de la Salonta la Chișineu Criș.

Proiectul include 26 de lucrări de artă, printre care un pod de 1.091 m peste Crișul Alb, un drum de legătură cu infrastructura din Ungaria (10 km) și punctul de trecere a frontierei la Salonta. Întregul proiect al Drumului Expres Arad – Oradea însumează 120,47 km și este compus din trei loturi:

Lotul 1 (Oradea – Salonta), 33,7 km, la care se adaugă drumul de legătură la DN79 (5,3 km), semnat pe 29 mai 2025;

Lotul 2 (Salonta – Chișineu Criș), 39,7 km, la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km), semnat în prezent;

Lotul 3 (Chișineu Criș – Arad), 47,07 km, la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km), pentru care există în prezent o contestație în curs de soluționare la CNSC.