Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat sâmbătă că pe secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, care face parte din tronsonul montan, se lucrează în prezent cu aproximativ 900 de muncitori și 150 de utilaje.

Această secțiune este realizată de o asociere de constructori români și italieni, Webuild și Tancrad, care este concentrată, în acest moment, pe 9 kilometri din totalul de 37,4 km dintre Cornetu și Tigveni. Directorul CNAIR a menționat că, la nivelul întregului șantier, media lucrărilor a depășit 7%, ceea ce indică un ritm de progres constant, dar încă sub ritmul dorit.

Potrivit lui Pistol, se lucrează intens și la portalurile tunelului Poiana, lung de 1,78 km, astfel încât, în primăvara anului viitor, instalația TBM să poată începe forajul.

De asemenea, pe șantier funcționează deja două fabrici de grinzi prefabricate, la Cepari și Racovița, unde se produc cele 1.400 de grinzi necesare podurilor, pasajelor și viaductelor de pe traseul autostrăzii.

Directorul CNAIR a subliniat pe Facebook că secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești este finanțată prin Programul Transport și trebuie finalizată până în 2028.

În paralel, lucrările pe Autostrada de Centură a Bucureștiului (A0) continuă pe Lotul 3 Nord. Pe ultima porțiune rămasă, de 8,6 kilometri, au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu a precizat că, în ultimele două zile, s-au realizat 400 de metri liniari de asfalt. De asemenea, a fost demarată turnarea primei secțiuni a plăcii de suprabetonare la pasajul peste DN2, în timp ce lucrările de decapare și stabilizare a terenului de fundare sunt aproape finalizate, la fel ca și execuția celor 26 de podețe prevăzute pe traseu.

Lucrările de infrastructură merg în paralel cu umpluturile cu pământ stabilizat, realizate în proporție de 78%, iar stratul de formă din balast este finalizat în proporție de 60%, în timp ce stratul de fundație din balast a fost executat în proporție de 40%.

Se lucrează la șase dintre cele șapte structuri proiectate pe Lotul 3 Nord:

Pasaj DN2 – armarea plăcii de suprabetonare și umplerea rampelor de acces;

Nod rutier DN2 – execuția plăcii de suprabetonare și lucrări de umpluturi;

Pasaj DC27 – cofrare, armare și betonare pentru infrastructură;

Pasaj DJ300 – montarea grinzilor prefabricate;

Pasaj CF800 București–Constanța – finalizarea elevațiilor, pregătirea montării aparatelor de reazem și a grinzilor, umplerea rampelor de acces;

Pasaj DN3 – relocările de utilități au fost finalizate, însă forajele pentru piloți urmează să fie executate.

Secretarul de stat a precizat că pasajul de la DN3 reprezintă un punct critic, care nu va putea fi finalizat în acest an. Pentru a accelera finalizarea Lotului 3, autoritățile intenționează să intensifice monitorizarea și să crească presiunea asupra constructorului pentru mobilizarea lucrătorilor pe toate zonele de activitate, cu accent pe pasajul de la DN3.

Totodată, se analizează posibilitatea realizării unui nod rutier provizoriu, similar celui de la DN2, astfel încât Lotul 4 și, parțial, Lotul 3 să poată fi utilizate chiar înainte de finalizarea pasajului critic.

Ionel Scrioșteanu a recunoscut că antreprenorul China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a avut, încă din iulie, o mobilizare modestă pe șantierul Lotului 3 Nord, ceea ce a influențat ritmul lucrărilor.