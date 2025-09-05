Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat recent contractul cu TPF Inginerie pentru furnizarea serviciilor de supervizare, proiectare și execuție a Secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, între Cornetu și Tigveni, pe o lungime de 37 de kilometri. Valoarea contractului este de 64 de milioane de lei.

La noua licitație pentru supervizare, CNAIR a primit patru oferte: una de la TPF Inginerie, una din partea asocierii EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik (lider) și THEDA MAR DESIGN, o altă asociere formată din EUROCERAD INTERNATIONAL (lider), INITIATIVE EXCLUSIV CONSULTING MANAGEMENT și BOTEK, și, respectiv, asocierea MGGP (lider) împreună cu MGGP ENGINEERING și KONSENT.

Potrivit anunțului publicat în SEAP, contractul va presupune furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate pe întreaga durată a proiectării și execuției lucrărilor, precum și pe perioada garanției. Obiectivul principal este urmărirea corectei utilizări a fondurilor disponibile și asigurarea faptului că antreprenorul respectă obligațiile contractuale privind durata, cantitatea, calitatea și costurile lucrărilor.

Reprezentanții CNAIR au explicat că, în toamnă, o licitație anterioară de 100 de milioane de lei pentru supervizarea lucrărilor pe cel mai lung lot al autostrăzii fusese anulată, după ce cele trei oferte primite fuseseră considerate neconforme.

Pentru Lotul 2, Boița – Cornetu, considerat cel mai dificil sector al Autostrăzii de pe Valea Oltului, contractul de supervizare a fost semnat la începutul anului trecut cu italienii de la IRD Engineering, în valoare de 106 milioane de lei.

CNAIR a menționat că licitația pentru supervizarea Lotului 3 fusese lansată în octombrie 2023, iar ofertele depuse de TPF Inginerie, Eurocerad și Activ Proiectare fuseseră inițial declarate neconforme, motiv pentru care a fost necesară reluarea procedurii.

Tunelul Poiana, cel mai lung tunel proiectat pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești, secțiunea Cornetu – Tigveni, urmează să fie forat în premieră în România cu două utilaje TBM (Tunnel Boring Machine), anunță secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu. Acesta a precizat că utilajul, supranumit „cârtița”, a intrat deja în teste la producător și va fi demontat pentru a fi transportat în România, urmând să ajungă în portul Constanța în luna octombrie, de unde vor fi organizate transporturi agabaritice către șantier.

Secretarul de stat a menționat că forajul tunelului este estimat să înceapă în jurul lunii martie a anului viitor. Tunelul Poiana are o lungime de 1,78 kilometri și va fi excavat cu tehnica mecanizată TBM, în locul metodei austriace NATM, metoda clasică folosită până acum în România. CNAIR a explicat anterior că această tehnică permite excavarea tunelurilor cu ajutorul unor mașini speciale, cu o eficiență ridicată.

Contractul pentru Lotul 3 Cornetu – Tigveni, în lungime de 37 km, a fost semnat în august 2022 cu asocierea WeBuild (Italia) – Tancrad (România), valoarea fiind de 5,32 miliarde lei fără TVA, finanțarea provenind din Programul Transport. Ordinul pentru începerea proiectării a fost emis în februarie 2023, însă durata de 12 luni pentru Proiectul Tehnic a fost depășită. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor pe întreg lotul este de 6,34%, iar stadiul financiar de 9,12%.

CNAIR a precizat că în iulie pe șantier erau mobilizați 700 de muncitori și 160 de utilaje, lucrându-se la portalurile tunelului Poiana. De asemenea, constructorii au două fabrici de grinzi prefabricate, la Cepari și Racovița, care au început producția în 4 iulie, respectiv 5 iunie 2025, realizând până acum 44 de grinzi dintr-un necesar de 1.400. Pe acest lot vor mai fi construite două noduri rutiere și 55 de structuri.