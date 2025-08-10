Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești avansează într-un ritm susținut, iar obiectivul este ca întreaga arteră rutieră să fie dată în folosință în aproximativ trei ani și jumătate, chiar pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Conform afirmațiilor sale, această autostradă va străbate Munții Carpați și va conecta provinciile istorice, permițând tranzitul complet între Cluj, Sibiu, Pitești, București și Constanța doar pe autostradă.

„Ar trebui să circulăm doar pe autostradă, pe tot ce înseamnă Cluj – București – Constanța, începând cu 2028”, a subliniat Cristian Pistol într-o declarație pentru Rador Radio România.

În ceea ce privește tronsonul Boița – Cornetu, cunoscut ca fiind cel mai dificil segment al traseului, constructorii turci de la Mapa – Cengiz urmează să recupereze întârzierile înregistrate până acum.

În zona cuprinsă între Mănăstirea Cornet (Valea Oltului) și Tigveni, compania italiană Webuild lucrează intens. În afara lucrărilor curente, aceștia se pregătesc pentru forarea unui tunel de 1,7 kilometri – cel mai lung de pe autostradă. Această secțiune, cunoscută ca Lotul 3 (Cornet – Tigveni), se întinde pe 37,5 km și va include 95 de structuri – poduri și pasaje.

Acesta se întinde pe 31 km și presupune construcția a 49 de poduri și viaducte, precum și a 7 tuneluri, cu lungimi variind între 250 de metri și 1,6 km. În plus, este prevăzut un pasaj special pentru fauna sălbatică.

Deși asocierii Mapa – Cengiz i-a luat ceva timp să mobilizeze șantierul, Cristian Pistol este optimist și consideră că până în 2028 lucrările vor fi încheiate, conform graficului contractual.

„Dacă vorbim de secțiunile montane, secțiunile 2 și 3, acestea sunt în execuție, în momentul de față. Eu îmi doresc ca ele să fie finalizate, așa cum avem în prevederile contractelor, în anul 2028”, a precizat directorul CNAIR.

Pe Lotul 4, între Tigveni și Curtea de Argeș, a fost deja finalizat tunelul de la Momaia, iar lucrările sunt în stadiu avansat. Firma austriacă Porr, responsabilă de acest segment de 9,8 km, ar putea termina lucrările înainte de termenul inițial din 2027.

„Stadiul pe secțiunea 4 este foarte avansat, sută la sută anul viitor vom circula și de la Tigveni la Curtea de Argeș”, afirmă Cristian Pistol.

În prezent, circulația se desfășoară doar pe tronsoanele Sibiu – Boița și Curtea de Argeș – Pitești.

Autoritățile își propun ca până la 1 decembrie 2028 să finalizeze prima autostradă care traversează Munții Carpați. Singura incertitudine o reprezintă Lotul 2, care, dacă nu este gata la timp, va lăsa o discontinuitate de circa 30 km în rețeaua completă de autostradă între Cluj și Constanța, în zona de intrare pe Valea Oltului.