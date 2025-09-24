Din cuprinsul articolului Tanczos Barna aşteaptă de la Curtea Constituţională o hotărâre înţeleaptă privind pensiile magistraților

Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit miercuri seară, la Digi24, despre tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor, subliniind că aşteaptă de la Curtea Constituţională o hotărâre înţeleaptă şi benefică pentru întreaga societate. El a amintit că judecătorii CCR urmează să se pronunţe asupra modificărilor legislative care vizează acest sistem special de pensii, considerat de mulţi ca fiind privilegiat. În opinia sa, momentul este unul decisiv: ”şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune, această instituţie, să ia o decizie bună pentru ţară”.

Barna a arătat că speranţa lui este ca soluţia ce va fi adoptată ”să închidă pentru următoarele decenii această problemă, această controversă”, punând astfel capăt unei dezbateri care se prelungeşte de ani de zile şi care a generat tensiuni majore între instituţii şi societate.

El a explicat că schimbările propuse în ceea ce priveşte pensiile speciale nu au apărut întâmplător, ci sunt rezultatul unui proces în care Guvernul şi-a asumat responsabilitatea, iar Parlamentul a validat aceste măsuri. În prezent, mingea este în terenul Curţii Constituţionale, care trebuie să dea verdictul final.

”Sunt măsuri care trebuie luate, sunt măsuri care au fost propuse de Guvern, asumate în Parlament şi acum sunt pe masa judecătorilor, o instituţie independentă, care este deasupra tuturor, practic, este forul suprem care trebuie să stabilească în asemenea situaţii verdictul final, un verdict care nu poate fi comentat, trebuie acceptat şi trebuie implementat. Eu sper că şi de data aceasta o să aibă suficientă înţelepciune această instituţie să ia o decizie bună pentru ţară”.

În acelaşi timp, vicepremierul a insistat că problema pensiilor magistraţilor este doar o parte a unei provocări mai ample: dezechilibrele sociale din România.

Acestea, spune el, nu se rezumă la sistemul judiciar, ci se reflectă şi în cazul altor categorii profesionale care ”în comparaţie cu celelalte au privilegii sau au alt statut”. Tocmai de aceea, rezolvarea acestei chestiuni ar fi un pas important spre mai multă echitate în societate.

Tanczos Barna este convins că opinia publică susţine cu fermitate o schimbare.

”Eu cred că, dacă cineva ar face acum un sondaj de opinie, lucrurile ar fi cu majoritate covârşitoare pentru a găsi această soluţie de echitate socială”, a spus el.

Totodată, a admis că există şi puncte de vedere critice din partea sistemului de justiţie, care invocă necesitatea de a proteja stabilitatea unei instituţii fundamentale.