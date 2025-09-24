Decizie în urmă cu câteva minute la Curțea Constituțională. Judecătorii CCR au decis să amâne, până pe 8 octombrie, dezbaterea asupra legii care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților.

Totodată, Legea privind eficientizarea activității anumitor autorități administrative autonome a fost respinsă.

Amânarea legii privind pensionarea magistraților are un impact semnificativ, deoarece unele prevederi ar fi trebuit să intre în vigoare încă de la 1 octombrie.

În plus, alte trei legi incluse în Pachetul 2, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, au fost de asemenea amânate de judecători pentru 8 octombrie.