CCR amână dezbaterea pe legea aducea modificările sistemului de pensionare al magistraților
Decizie în urmă cu câteva minute la Curțea Constituțională. Judecătorii CCR au decis să amâne, până pe 8 octombrie, dezbaterea asupra legii care prevede creșterea vârstei de pensionare a magistraților.
Totodată, Legea privind eficientizarea activității anumitor autorități administrative autonome a fost respinsă.
Amânarea legii privind pensionarea magistraților are un impact semnificativ, deoarece unele prevederi ar fi trebuit să intre în vigoare încă de la 1 octombrie.
În plus, alte trei legi incluse în Pachetul 2, pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea, au fost de asemenea amânate de judecători pentru 8 octombrie.
Deciziile luate astăzi, 24 septembrie, de către judecătorii constituționali
”Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE
Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie”, se arată în decizia publicată în urmă cu câteva minute de către CCR.