Grindeanu a evitat să facă orice comentariu legat de activitatea Curții Constituționale, subliniind că nu își propune să exprime opinii sau să exercite presiuni asupra deciziilor acesteia.

„Ce pot să comentez eu la ce face CCR? De la mine nu veți auzi puncte de vedere legate de deciziile CCR sau ziceri care să pună presiune pe deciziile CCR”, a afirmat Grindeanu, evitând orice interpretare asupra fondului deciziilor. „Eu cred că la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conștienți de încărcătura deciziilor pe care le iau. Că vor lua o decizie în cunoștiință de cauză”, a spus acesta.

Întrebat despre speculațiile privind posibila schimbare a premierului Ilie Bolojan, liderul social-democrat a precizat că nu susține această variantă, considerând că actuala coaliție trebuie să își continue activitatea până la alegerile din 2028. El a adăugat că eventualele modificări la conducerea Guvernului ar trebui să aibă loc abia în 2027 și a apreciat implicarea și devotamentul lui Bolojan în gestionarea moțiunii, subliniind că acesta ar trebui să își continue mandatul.

Declarația a fost făcută în contextul în care mai mulți lideri ai partidului, inclusiv Mihai Tudose și Lia Olguța Vasilescu, au discutat despre posibilitatea înlocuirii lui Bolojan, după ce acesta a amenințat că își va prezenta demisia.

„Nu sunt de acord cu ideea că Bolojan trebuie să plece. E o coaliție care trebuie să reziste până la alegerile din 2028. În 2027 trebuie să existe acel switch la nivel de premier. Că Ilie Bolojan, așa cum e devotat și azi, e un lucru bun că s-a implicat în rezolvarea acestei moțiuni și trebuie să continue.”, a spus el. „Avem un prim-ministru Ilie Bolojan care a dovedit astăzi un exemplu bun în rezolvarea acestei chestiuni legate de moțiune trebuie să continue. Asta nu înseamnă că ideile noastre pe administrație, pe relansarea economiei…vom înainta acest pachet către Coaliție”, a mai declarat liderul interimar al PSD.

În ședința desfășurată miercuri, Curtea Constituțională a hotărât să amâne până la data de 8 octombrie soluționarea sesizărilor privind neconstituționalitatea mai multor acte normative. Printre acestea se numără legea care modifică și completează reglementările din domeniul pensiilor de serviciu, actele legislative ce introduc schimbări și măsuri în sistemul de sănătate, legea referitoare la redresarea și eficientizarea utilizării resurselor publice, precum și modificările aduse Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.