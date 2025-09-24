Este ziua cea mare la CCR: Curtea dă astăzi votul pe legea privind pensiile magistraților și vârsta de pensionare aplicată acestora. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că guvernul și-ar putea pierde legitimitatea morală dacă CCR va respinge legea care modifică sistemul de pensionare al magistraților.

El a explicat că se referea strict la legitimitatea morală a Executivului și nu la cea politică sau juridică, subliniind că oamenii așteaptă o guvernare și măsuri corecte.

„De ce am spus eu acest lucru? Fiindcă oamenii așteaptă o guvernare justă și măsuri juste”, a afirmat Kelemen Hunor, cu privire la declarația sa despre legitimitatea morală.

Kelemen Hunor a explicat că, dacă se majorează taxele pentru a reduce deficitul bugetar, este necesar să se intervină și în domeniile cu „privilegii exagerate, extravagante”. El a menționat că singura reformă reală realizată de guvern, în afara domeniului educațional, a fost în zona justiției.

În ceea ce privește legea pensiilor magistraților, liderul UDMR a declarat că nu identifică elemente neconstituționale în textul legislativ, care prevede creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 10 ani, și limitarea pensiei la 70% din salariul net.

El a precizat că nu ar putea justifica în fața românilor majorarea taxelor pentru a finanța pensiile celor care se pensionează la vârste de 48-50 de ani, iar ulterior se angajează din nou în sectorul public.

„Nu am cum să ies în fața oamenilor și să spun că am crescut taxele ca să putem plăti pensiile la oamenii care ies la pensie la 48 de ani, la 50 de ani, după care se angajează unii înapoi la stat”, a afirmat președintele UDMR.

Kelemen Hunor a explicat că decizia CCR poate include acceptarea sau respingerea legii sau trimiterea acesteia înapoi în Parlament cu observații.

Întrebat despre posibila plecare a premierului Ilie Bolojan, liderul UDMR a precizat că nu se pune problema unei astfel de situații, subliniind că, indiferent de schimbări, coaliția, majoritatea parlamentară și guvernul vor putea funcționa în continuare, iar criza existentă este una bugetară și de credibilitate, nu politică.

„Nu se pune problema plecării lui Ilie Bolojan. … Crize politică ce înseamnă? Dacă țara devine din punct de vedere politic neguvernabilă, noi nu suntem și nu vom fi în această stare. Indiferent cine pleacă, cine vine se găsesc și premier și ministri, și coaliția, și majoritate, și vot în Parlament. Deci, criza politică nu va exista. Noi avem o criză bugetară. Avem o criză de credibilitate. Există o criză de credibilitate, lipsă de credibilitate. Dar criză politică nu vom avea”, a spus șeful UDMR.

Un alt subiect de discuție a fost o posibilă nouă creștere a TVA, chiar din acest an.

Kelemen Hunor a respins ipoteza creșterii TVA la 23% până la finalul anului, considerând o asemenea măsură o greșeală majoră, și a precizat că nu există discuții în acest sens.