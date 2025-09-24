Moțiunea simplă a fost respinsă, primind 200 de voturi împotrivă, 87 pentru și 15 abțineri. Luni, deputații au dezbătut moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Formațiunea o acuză pe Buzoianu că blochează proiecte strategice, punând astfel în pericol securitatea energetică a țării.

”Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (…) Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piată în prima jumătate a anului 2025 (…) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, arată AUR în textul moţiunii.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în urma ședinței coaliției de guvernare, premierul s-a angajat să semneze până la sfârșitul săptămânii autorizația pentru hidrocentrala de la Pașcani și să rezolve două solicitări esențiale legate de proiectele energetice, motiv pentru care PSD nu va susține moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu.

”Cel puţin pe una din hidrocentrale, şi anume cea de la Paşcani, putea fi dat acest aviz de mediu într-o perioadă de cu săptămâni în urmă. Eu pot să spun că respect credinţele care ţin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru – şi sunt lucruri în care dânsa crede – sunt lucruri pe care le respect, dar cu care nu pot să fiu de acord atâta timp cât avem în Programul de guvernare, de exemplu, că patru hidrocentrale, procedurile vor fi străbătute cu celeritate, că se vor termina rapid toate aceste proceduri. Nu stă în picioare nicio explicaţie, pentru că ai un Program de guvernare care spune acest lucru. De asemenea, aici vorbim de obiective care sunt într-o fază foarte înaintată, înainte de a fi terminate. Cel puţin în cazul Paşcani putea fi semnată această autorizaţie de mediu, cred că din luna august”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a explicat că a discutat cu premierul Bolojan două aspecte principale: semnarea autorizației pentru hidrocentrala de la Pașcani până la sfârșitul săptămânii, după parcurgerea tuturor procedurilor legale, și includerea celorlalte hidrocentrale într-o ordonanță de urgență care să le declare obiective strategice de interes național, simplificând astfel procedurile pentru autorizații și avize. Liderul PSD a precizat că premierul i-a asigurat, înainte de ședința de guvern, că ambele măsuri vor fi implementate.

Liderul PSD a explicat că a solicitat aceste măsuri premierului pentru a respecta programul de guvernare și pentru a răspunde preocupărilor parlamentarilor, menționând contribuția lui Daniel Zafir. Grindeanu a mai precizat că, în urma acestor garanții, deputații PSD au decis în unanimitate să respingă moțiunea de cenzură inițiată de AUR.