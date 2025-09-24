Casa Națională de Pensii a anunțat că pentru luna octombrie transferurile către conturile bancare vor fi realizate pe 10 octombrie. În mod normal, aceste sume ajungeau între 11 și 13 ale lunii, însă autoritățile au decis devansarea pentru a nu bloca accesul la bani în zile nelucrătoare. În total, aproximativ 2,6 milioane de beneficiari au ales această formă de încasare.

Prin această măsură, cardurile vor fi alimentate înainte de weekend, ceea ce permite folosirea imediată a banilor. Reprezentanții instituției au subliniat că procedura este una punctuală și a fost gândită pentru a asigura continuitatea plăților.

Devansarea viramentelor din octombrie aduce un avantaj pentru cei care își planifică cheltuielile la început de lună. Disponibilitatea banilor înainte de weekend le permite să achite facturi sau să facă plăți curente fără a aștepta zilele lucrătoare.

Reprezentanții instituțiilor implicate au subliniat că alegerea metodei de plată rămâne la latitudinea fiecărui beneficiar. În ultimii ani, tot mai mulți au optat pentru card, tendință explicată prin rapiditatea transferurilor și posibilitatea de a accesa banii oricând, inclusiv prin bancomate. În paralel, plata prin poștă este preferată în mediul rural sau de persoanele care nu folosesc frecvent servicii bancare.

Pentru cei care au optat pentru încasarea în numerar, plățile încep pe 1 octombrie și se desfășoară până pe 15 octombrie.

Banii sunt aduși direct la domiciliu de către angajații Poștei Române, în funcție de traseele stabilite. În situația în care persoana nu este găsită acasă, suma poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal, în termen de două zile lucrătoare după finalizarea perioadei de distribuire.

Astfel, pentru această categorie, programul de plată nu suferă nicio modificare. Autoritățile atrag atenția că beneficiarii trebuie să fie atenți la intervalul de distribuire pentru a evita întârzierile.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat recent că plata prin poștă implică cheltuieli mult mai ridicate pentru Casa Națională de Pensii.

„Pentru aproape jumătate dintre beneficiari, costurile cu livrarea în numerar sunt de peste zece ori mai mari față de comisioanele percepute pentru transferurile bancare”, a precizat acesta.

Oficialul a recomandat folosirea cardului bancar, considerând că metoda este mai sigură și eficientă. Totuși, Ministerul nu a avansat ideea introducerii unor limitări, lăsând modalitatea de încasare la alegerea fiecăruia.

Datele oficiale arată că pensia medie la nivel național este de aproximativ 2.900 de lei. Pentru veniturile care depășesc pragul de 3.000 de lei, legislația prevede impozit pe venit și contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS), aplicabile doar sumei care depășește plafonul.

Indiferent de metoda de încasare, beneficiarii primesc garanția că plățile sunt efectuate la timp. Pentru cei care preferă numerarul, este importantă respectarea termenului de distribuire, iar pentru cei care folosesc cardul, viramentele ajung direct în cont în ziua anunțată.