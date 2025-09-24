Legea recent adoptată de Parlament stabilește obligativitatea montării de butoane de panică la paturile pacienților, precum și a camerelor de supraveghere în secțiile ATI și UPU.

Proiectul legislativ, inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună, urmărește consolidarea siguranței în unitățile sanitare și standardizarea procedurilor de monitorizare a pacienților. Conform actului normativ, toate spitalele din România, indiferent dacă sunt publice sau private, vor trebui să asigure funcționarea continuă a acestor sisteme de alertă în saloanele de internare.

Butoanele de panică vor fi amplasate strategic astfel încât pacienții să le poată utiliza rapid în situații de urgență medicală sau pericol iminent. Sistemele vor înregistra automat timpul de răspuns al personalului medical, permițând evaluarea obiectivă a modului în care sunt gestionate incidentele. Această măsură răspunde unei nevoi identificate de protecție sporită atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, în special în secțiile cu risc ridicat, cum sunt ATI și UPU.

În plus, legea prevede că unitățile sanitare trebuie să instruiască personalul medical cu privire la utilizarea corectă a acestor sisteme și să se asigure că dispozitivele sunt verificate periodic. Astfel, fiecare spital va trebui să implementeze proceduri interne clare privind gestionarea alertelor, pentru a evita întârzierile în intervenții.

Pe lângă instalarea butoanelor de panică, legea prevede obligativitatea montării camerelor de supraveghere în secțiile de Anestezie-Terapie Intensivă și Unități de Primiri Urgențe. Camerele vor monitoriza activitatea medicală fără a compromite intimitatea pacienților, iar înregistrările vor fi stocate între 3 și 60 de zile, cu acces restricționat doar personalului autorizat.

Această supraveghere video are rolul de a sprijini anchetele interne sau procedurile de evaluare a incidentelor în unitățile medicale. În plus, monitorizarea continuă va permite identificarea rapidă a deficiențelor în modul de intervenție și va contribui la prevenirea eventualelor erori medicale. Implementarea camerelor va facilita, de asemenea, documentarea corectă a intervențiilor medicale complexe.

Unitățile sanitare vor fi obligate să informeze pacienții și vizitatorii despre existența sistemelor de supraveghere, iar personalul va primi instrucțiuni detaliate pentru operarea și protecția datelor înregistrate. Această măsură urmărește creșterea transparenței și responsabilizării în gestionarea situațiilor critice din spitale.

„Într-o țară normală, astfel de măsuri ar fi fost deja implementate. Acest proiect sprijină pacienții și medicii deopotrivă,” a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

El a făcut referire la tragedia Alexandrei, tânăra decedată în august 2023 la Maternitatea Botoșani, și la incidentele de la Spitalul Sf. Pantelimon, unde lipsa supravegherii video a îngreunat anchetele.

Parlamentarii USR subliniază că legea are scop preventiv și vizează reducerea riscurilor în viitor. Prin implementarea sistemelor de alertă și a camerelor video, pacienții vor beneficia de o protecție suplimentară, iar personalul medical va putea interveni mai rapid în cazuri critice.