În semn de omagiu la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, licitația include o secțiune specială, în cadrul căreia se regăsește o adevărată bijuterie bibliofilă: cartea „Ode to Roumania” – o ediție limitată de lux, cu o prezentare grafică de excepție, creată de Regina Maria (29 octombrie 1875 – 18 iulie 1938) și dedicată țării pe care a slujit-o cu pasiune. Volumul intră în licitație de la 900 de euro.

De asemenea, secțiunea conține și o selecție largă de fotografii de epocă, marcând toate momentele importante și simbolice ale vieții Reginei, începând cu copilăria acesteia și până la sfârșitul vieții.

„Regina Maria a fost cea mai fotografiată dintre personalitățile feminine ale istoriei noastre. A fost o pionieră și în acest domeniu, i-a plăcut fotografia și a știut să-și vândă imaginea. Chipul ei frumos s-a regăsit timp de decenii în casele tuturor, în cărți poștale, fotografii de tip carte de vizită, tablouri mai mari, cum aveți și aici, la Artmark, la licitație. Aveți un frumos tablou de Costin Petrescu, care o reprezintă pe Regină. Costin Petrescu a fost un colaborator apropiat al familiei regale”, este de părere Narcis-Dorin Ion, istoric și manager al Muzeului Național Peleș de la Sinaia.

Deosebita pictură, un ulei pe pânză de dimensiuni impresionante (148 x 112 cm), a fost scoasă la vânzare de familia artistului. Opera, intitulată „Maria a României”, a fost realizată de pictorul Costin Petrescu în preajma ceremoniei de Încoronare ca suverană a României Mari, eveniment ce a avut loc la data de 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, alături de Regele Ferdinand I. Opera, care are un preț de pornire de 5.000 de euro, se află în prima expoziție într-o galerie muzeu și în prima licitație, provenind de la moștenitorii direcți ai familiei artistului.

Licitația este programată miercuri, 24 septembrie, de la ora 18.00, și va avea loc atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live. Expoziția dedicată acestei licitații este deschisă publicului zilnic, de luni până duminică, cu intrare liberă, în intervalul orar 10.00-20.00, la sediul Galeriilor Artmark.

Pot participa la Licitația de Numismatică, așadar inclusiv la secțiunea dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, toți cei care au sau realizează gratuit un cont Artmark.