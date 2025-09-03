Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Se menține în formă și nu își arată vârsta

În urmă cu câteva zile, fiica lui Bogdan Ionescu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Maria și Traian Băsescu au fost prezenți la aniversare, unde au apărut și primele imagini cu fosta Primă Doamnă, după mulți ani, scrie RomâniaTV.NET.

Maria Băsescu a fost dintotdeauna o prezență elegantă și extrem de discretă. De mulți ani nu a mai avut apariții publice, iar prezența ei la aniversarea nepoatei a atras atenția tuturor. La 74 de ani, pe care îi împlinește peste câteva zile, este o adevărată doamnă, care nu își arată deloc vârsta.

Maria și Traian Băsescu au trei nepoți de la fiica cea mică: sărbătorita Sofia Anais, Traian Junior și Anastasia, iar de la Ioana, au un nepot, Radu.

Chiar dacă Elena Băsescu și Bogdan Ionescu s-au despărțit, cuscrii au rămas în relații bune. Nu o dată, Syda a postat imagini cu fostul președinte în casa părinților săi, acolo unde familia se reunește deseori. Foarte atașat de fostul său socru, Bogdan Ionescu nu a ratat ocazia de a se fotografia alături de acesta.

Traian Băsescu e cunoscut în toată țara pentru cariera lui în politică. Fostul președinte a fost susținut mereu, din umbră, de Maria, soția lui, cea care îi este alături de 50 de ani, un adevărat record în lumea politică și mondenă la capitolul relații longevive.

Traian Băsescu și Maria s-au văzut pentru prima oară în Constanța. Pe atunci, el era tânăr ofițer de Marină și ea, recepționeră la un hotel din oraș. Așa s-au și cunoscut, iar prima întâlnire a fost de natură să le schimbe destinele.

„În clipa în care a intrat în hotel, Traian Băsescu a fost fermecat de frumusețea și delicatețea tinerei recepționere, iar duritatea marinarului de cursă lungă s-a topit pe loc în fața chipului blând și, în egală măsură expresiv, al tinerei din fața lui.”

În momentul în care a simțit că Maria este aleasa inimii sale, Traian Băsescu nu a ezitat să o ceară în căsătorie, așadar, pe 6 decembrie 1975 cei doi au devenit soț și soție, în cadru restrâns, alături de părinții lor și câțiva prieteni.