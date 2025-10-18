Noi informații au fost făcute publice în legătură cu explozia care a zguduit, la finalul săptămânii, un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit unei rude apropiate, deflagrația s-ar fi produs chiar în locuința avocatei Vasilica Enache, o femeie cu o carieră de peste 25 de ani în domeniul juridic, retrasă recent din activitate, dar care își continua activitatea în propriul apartament.

Vasilica Enache, fostă avocată a Baroului București, își amenajase locuința din Rahova ca birou de avocatură, dorind să rămână activă profesional și după pensionare. Apartamentul, situat la etajul 5, a fost complet distrus în urma exploziei care a provocat prăbușirea parțială a structurii blocului și a afectat grav mai multe apartamente din jur.

Rudele și cunoscuții au descris-o pe avocată drept o femeie dedicată, echilibrată și respectată în comunitate. Moartea sa subită, produsă în circumstanțe violente, a generat un val de emoție printre cei care au cunoscut-o și a readus în atenție riscurile generate de instalațiile vechi sau neautorizate din blocurile vechi ale Capitalei.

O rudă apropiată a Vasilicăi Enache a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care a confirmat că deflagrația a pornit chiar din apartamentul acesteia. Femeia a transmis un omagiu plin de recunoștință și durere, vorbind despre omul din spatele profesiei.

„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă… totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a scris aceasta.

În același mesaj, ruda victimei a adăugat:

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu «pupă mama ochii tăi», nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă – a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame.. (…) Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un rămas bun. Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea… Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip.”

Mesajul a fost intens distribuit, numeroși cunoscuți și foști colegi exprimându-și condoleanțele și amintirile despre avocata care a lucrat decenii întregi în domeniul juridic.

Explozia s-a produs în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a cuprins rapid mai multe apartamente, iar echipajele de pompieri au intervenit imediat pentru stingerea flăcărilor și evacuarea locatarilor.

Conform informațiilor transmise de autorități, trei femei și-au pierdut viața, iar alte 15 persoane au fost rănite, unele dintre ele suferind arsuri grave. Dintre răniți, șapte au fost externați ulterior, iar un bărbat a fost transferat la un spital din Austria, pentru tratamente de specialitate.

Echipele de anchetă continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a deflagrației. Primele ipoteze vizează o posibilă acumulare de gaze în interiorul apartamentului. Blocul afectat a fost evacuat complet, iar locatarii au fost cazați temporar în spații puse la dispoziție de Primăria Sectorului 5.

Tragedia a adus în prim-plan nevoia urgentă de verificare periodică a instalațiilor de gaze naturale și de implementare a unor măsuri de prevenție mai stricte, în special în clădirile vechi din Capitală, unde riscurile de acest tip rămân ridicate.

Explozia din Rahova a zguduit nu doar clădirea, ci și întreaga comunitate din zonă. Vecinii au povestit că deflagrația s-a auzit pe o rază de câteva străzi, iar geamurile mai multor imobile din apropiere s-au spart în urma undei de șoc.

Locuitorii au aprins lumânări în fața blocului afectat, în memoria victimelor, iar mai multe asociații locale s-au mobilizat pentru a oferi sprijin material și cazare celor rămași fără locuință.

În memoria Vasilicăi Enache, colegi avocați au transmis mesaje publice de condoleanțe, amintind profesionalismul și implicarea acesteia în numeroase cauze umanitare.